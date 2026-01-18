Στο Βασδέκειο στις 15.00 Κ19 Νίκης-Κ19 Νέστου Χρυσούπολης

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Για την 11η αγωνιστική του 1ου ομίλου του πρωταθλήματος Κ19 της Σούπερ Λιγκ 2, η Νίκη υποδέχεται σήμερα Κυριακή (18/1) στις 15.00 στο Βασδέκειο Αθλητικό Κέντρο τον Νέστο Χρυσούπολης, θέλοντας να βαδίσει στα βήματα της πρώτης ομάδας, που επικράτησε χθες στο Π. Μαγουλάς με 2-0 επί του ίδιου αντιπάλου.

Η Κ19 της Νίκης είναι 7η με δέκα βαθμούς και ο Νέστος 8ος με έξι.

Η αυλαία της 11ης αγωνιστικής άνοιξε χθες Σάββατο με τα ματς Καβάλα-Καμπανιακός 4-1 και Παναργειακός-ΠΑΣ Γιάννινα 0-2 και κλείνει την Τετάρτη 21/1 στις 16.00 με την αναμέτρηση Μακεδονικός-ΠΟΤ Ηρακλής. Ρεπό έχει η Αναγέννηση Καρδίτσας.