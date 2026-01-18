Υποδέχεται τον δυνατό Εθνικό Ν.Κ. στο ντεμπούτο Αρσένου ο Σαρακηνός

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Σήμερα Κυριακή στις 15.00 στη Νεάπολη

Στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής του 2ου ομίλου της Γ’ Εθνικής ο Σαρακηνός θα υποδεχθεί σήμερα Κυριακή (18/1) στις 15.00 στη Νεάπολη τον ισχυρό Εθνικό Νέου Κεραμιδίου του Βολιώτη Ηλία Γκίκα και του γνωστού στους φιλάθλους της Μαγνησίας προπονητή Κώστα Βελιτζέλο.

Ντεμπούτο στον πάγκο της βολιώτικης ομάδας θα κάνει ο Στέλιος Αρσένος, που δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Στέργιο Ψιάνο, που υπέστη τελικά ρήξη χιαστών στο ματς με τη Βέροια και χάνει την υπόλοιπη σεζόν, τον Αλέξανδρο Τσιανάκα, ο οποίος είναι τιμωρημένος, αλλά και τον τραυματία εδώ και καιρό Πέτρο Κύρκο.

Τουλάχιστον επιστρέφουν από τιμωρία οι Θεοχάρης και Γκλαβίνης, αλλά και ο δεύτερος σκόρερ της ομάδας Απόστολος Χάνος, που ήταν άρρωστος στο προηγούμενο παιχνίδι. Διαθέσιμοι είναι και οι νεοαποκτηθέντες Σίνης, Ντινιωτάκης και Βαμβακάς.

Ο Εθνικός Νέου Κεραμιδίου είναι τρίτος με 29 βαθμούς και ο Σαρακηνός όγδοος με 17.

Το ματς θα διευθύνει ο Κωνσταντίνος Ζιούτος της ΕΠΣ Τρικάλων. Βοηθοί του θα είναι ο Χρήστος Αλεξόπουλος, επίσης της ΕΠΣ Τρικάλων και ο Δημήτρης Κρύος της ΕΠΣ Καρδίτσας. Παρατηρητής διαιτησίας θα είναι ο Αντώνης Βαλιώτης της ΕΠΣ Λάρισας.

Το πρόγραμμα (16η)

Κυριακή, 15.00

Απόλλων Καλαμαριάς-Εορδαϊκός

Ερμής Εξοχής-Βέροια

Ακρίτες Συκεών-Αστέρας Καρδίτσας

Σαρακηνός-Εθνικός Νέου Κεραμιδίου

Κοζάνη-Α.Ε. Ευόσμου

Α.Ε. Αλεξάνδρειας-Πιερικός

Η βαθμολογία

1.Απόλλων Καλαμαριάς 36

2.Βέροια 35

3.Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 29

4.Πιερικός 25

5.Ερμής Εξοχής 23

6.Εορδαϊκός 20

………………………………………………………

7.Α.Ε. Αλεξάνδρειας 20

8.Σαρακηνός 17

9.Αστέρας Καρδίτσας 16

10.Ακρίτες Συκεών 15

11.ΦΣ Κοζάνη 15

12.Α.Ε. Ευόσμου 2