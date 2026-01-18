Τα βλέμματα σε Αγριά και Αλμυρό

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Για τους αγώνες Θησέας-Ολυμπιακός Β. και ΓΣΑ-Ρήγας (το σημερινό πρόγραμμα στην ΕΠΣΘ)

Τα βλέμματα των φίλων του ποδοσφαίρου είναι στραμμένα σε Αγριά και Αλμυρό, αφού εκεί διεξάγονται σήμερα Κυριακή (18/1) δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια για την 12η ημέρα της Α’ ΕΠΣΘ.

Στις 11 το πρωί ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Θησέα στο γήπεδο της Αγριάς με το νικηφόρο αποτέλεσμα να αποτελεί μονόδρομο για τους “ερυθρόλευκους”. Το “διπλό” θα επιδιώξει και ο Ρήγας Φεραίος με αντίπαλο τον Γ.Σ. Αλμυρού στο στάδιο “Αθανάσιος Ραγάζος”, στις 3 μ.μ. Κανείς εκ των διεκδικητών του τίτλου, Ολυμπιακού ή Ρήγα, δεν θέλει να έχει απώλεια βαθμών, αλλά σίγουρα δεν θα έχουν εύκολο έργο απέναντι σε δύο αξιόλογους αντιπάλους.

Το σημερινό πρόγραμμα συμπληρώνουν τρία ματς της Β’ κατηγορίας και άλλα τέσσερα της Γ’ Τοπικής. Αναλυτικά:

Α’ ΕΠΣΘ (12η) Αγριάς, 11.00

Θησέας-Ολυμπιακός Β.:

Καλατζής, Αλέκος,

Αλμυρού, 15.00

Γ.Σ. Αλμυρού-Ρήγας Φεραίος:

Κούστας, Κίττος,

Β' ΕΠΣΘ (11η) Αχιλλείου, 15.00

Αχιλλέας-Πρωτεσίλαος:

Δροσίνης, Κράλλης,

Βοηθ. ΕΑΚ, 16.00

ΑΠΟΒ-Απόλλων:

Τριάντος, Καραγιάννης,

Βασδέκειο, 18.30

Δάφνη-Διαγόρας:

Γεωργαντζής, Αλέκος,

Γ' ΕΠΣΘ (9η) Βοηθ. ΕΑΚ, 11.00

Νέα Πολιτεία-Κένταυρος Ν.Π.:

Ευσταθιάδης, Τζάνης,

Γερμάνης (Παλάσης)