Ο Βόλος 2004 υποδέχεται τη ΡΕΑ και ο ΝΠΣ Βόλος φιλοξενείται από τον Παναθηναϊκό

Συνεχίζονται οι αγωνιστικές υποχρεώσεις για τις βολιώτικες ομάδες ποδοσφαίρου γυναικών. Στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Α’ Εθνικής θα πραγματοποιηθεί στο Βασδέκειο σήμερα Κυριακή (18/1) στις 12 το μεσημέρι το παιχνίδι του Α.Σ. Βόλος 2004 με τη ΡΕΑ. Οι “ερυθρόλευκες” έχουν δύσκολο έργο, αλλά στη βαθμολογική θέση που βρίσκονται είναι αναγκασμένες να “χτυπούν” όλα τα παιχνίδια. Το διαιτητικό τρίο αποτελείται από τις Αλεξάνδρα Δεληγιάννη, Σουλτάνα-Ραφαηλία Κουτίνα, Αναστασία Κοσμέτου της ΕΠΣ Λάρισας, ενώ παρατηρητής διαιτησίας θα είναι Περικλής Τουτούκης από την ΕΠΣ Τρικάλων.

Όσο για τον ΝΠΣ Βόλο θα παίξει στις 15.30 με τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας και συγκεκριμένα στο γήπεδο του Ρουφ. Οι “κυανέρυθρες” θα προσπαθήσουν για ένα θετικό αποτέλεσμα θέλοντας να παραμείνουν στην πρώτη πεντάδα της βαθμολογίας.

Διαιτητής θα είναι η Σταυρούλα Λαμπροπούλου της ΕΠΣ Πειραιώς και βοηθοί η Αλεξία Αλεξοπούλου της ΕΠΣ Ξάνθης και η Κορίνα-Ευαγγελία Κουρνιώτη της ΕΠΣ Ανατολικής Αττικής, με παρατηρητή τον Πολυχρόνη Πολυχρονιάδη της ΕΠΣ Ανατολικής Αττικής, επίσης.

* Σήμερα Κυριακή (18/1) έχουμε και τους αγώνες Κηφισιά-Αστέρας Τρίπολης, Α.Ο. Τρίκαλα-ΑΕΚ, Αγία Παρασκευή-ΟΦΗ που αρχίζουν στις 15.00. Επίσης, ο ΠΑΟΚ παίρνει στα “χαρτιά” με 3-0 το παιχνίδι με τον Αχαρναϊκό, που έχει αποχωρήσει από τη διοργάνωση.

Γ.Π.