Αποχώρησε από τη Ζάκυνθο o Κέρι

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ο Βολιώτης Λόρι Κέρι από το βράδυ της Πέμπτης με απόφαση της διοίκησης της Ζακύνθου είναι εκτός ομάδας, σύμφωνα με δημοσίευμα του ioniansports, ενώ οι πληροφορίες λένε ότι είναι πιθανόν να καταλήξει στη Μύκονο.

Σ’ αυτό μεταξύ άλλων αναφέρεται: «Σύμφωνα με πληροφορίες, οι οποίες είναι πολύ καλά διασταυρωμένες, ο παίκτης στην προπόνηση της Πέμπτης υπέπεσε σε πειθαρχικό παράπτωμα, όταν ήρθε σε ευθεία σύγκρουση με τον προπονητή του Ηλία Φυντάνη και αυτό γιατί ο παίκτης με εκφράσεις υποβίβασε τους συμπαίκτες του, αλλά και τον ίδιο τον Μεσσήνιο προπονητή!

Αυτή ήταν η σταγόνα που είχε ξεχειλίσει το ποτήρι! Μετά από αυτό το συμβάν ενημερώθηκαν όλα τα μέλη του Δ.Σ. και άμεσα πάρθηκε η απόφαση για την απομάκρυνση του παίκτη.

Ο παίκτης πλέον είναι εκτός ομάδας και εκτός νησιού. Αναμφίβολα η ποιότητά του ήταν ξεχωριστή. Αλλά στο ποδόσφαιρο και ιδιαίτερα σε ομάδες όπως είναι η Ζάκυνθος, η ποιότητα πρέπει να συμβαδίζει και με άλλα πράγματα, κάτι που σε αυτή την περίπτωση δεν υπήρχαν».

πηγή: ioniansports