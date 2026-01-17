Τέλος η χρονιά για Ψιάνο, τιμωρημένος ο Τσιανάκας

Ο Σαρακηνός φιλοξενεί την Κυριακή (18/1) στις 15.00 τον ισχυρό Εθνικό Νέου Κεραμιδίου για την 16η αγωνιστική του 2ου ομίλου της Γ’ Εθνικής και στο ντεμπούτο του Στέλιου Αρσένου θα λείψουν δύο βασικοί παίκτες: ο Στέργιος Ψιάνος, που υπέστη τελικά ρήξη χιαστών στο ματς με τη Βέροια και χάνει την υπόλοιπη σεζόν, και ο Αλέξανδρος Τσιανάκας, ο οποίος είναι τιμωρημένος. Τραυματίας εδώ και καιρό είναι ο Πέτρος Κύρκος, ενώ αμφίβολος λόγω ίωσης είναι ο αδερφός του Θανάσης.
Τουλάχιστον επιστρέφουν από τιμωρία οι Θεοχάρης και Γκλαβίνης, αλλά και ο δεύτερος σκόρερ της ομάδας Απόστολος Χάνος, που ήταν άρρωστος στο προηγούμενο παιχνίδι.
Διαθέσιμοι είναι και οι νεοαποκτηθέντες Σίνης, Ντινιωτάκης και Βαμβακάς.
