Δεσπόζει το ντέρμπι ΑΕΚ-Παναθηναϊκός

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 21:00 σήμερα Κυριακή (18/1) στην Αγιά Σοφιά στο ντέρμπι της 17ης αγωνιστικής της Σούπερ Λιγκ. Η «Ένωση» στα δύο πρώτα ματς του 2026 έχει την ισοπαλία με τον Άρη εκτός έδρας και την ήττα με 0-1 από τον ΟΦΗ στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος και θέλει την πρώτη της νίκη για τη νέα ημερολογιακή χρονιά.

Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε το 2026 με δύο …τριάρες επί Πανσερραϊκού για το πρωτάθλημα και Άρη για το Κύπελλο και σ’ ένα παιχνίδι που το επίπεδο δυσκολίας ανεβαίνει, επιδιώκει να συνεχίσει ανάλογα.

Πρώτο χρονικά ματς είναι στις 17:00, με την ΑΕΛ να φιλοξενεί τον Άρη, ενώ δύο ώρες αργότερα ο φορμαρισμένος ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στο γήπεδο της Τούμπας τον ΟΦΗ, που προέρχεται από σπουδαία πρόκριση επί της ΑΕΚ στους «4» του Κυπέλλου.

Το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής στη Super League:

Σάββατο 17/1:

Πανσερραϊκός-Κηφισιά 2-1

Κυριακή 18/1:

ΑΕΛ-Άρης (17:00, Cosmote Sport 1)

ΠΑΟΚ-ΟΦΗ (19:00, Novasports Prime)

ΑΕΚ-Παναθηναϊκός (21:00, Cosmote Sport 1)

Δευτέρα 19/1:

Παναιτωλικός-Λεβαδειακός (18:00, Cosmote Sport 2)

ΝΠΣ Βόλος-Ατρόμητος (20:00, Cosmote Sport 1)

Αστέρας Τρίπολης-Ολυμπιακός αναβολή.