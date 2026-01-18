Ενισχύουν Μαντίκος και Πρίφτης τη Νίκη, που κέρδισε τον Έσπερο σε φιλικό

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Πρόκειται για τέσσαρι και γκαρντ αντίστοιχα

Η Νίκη, αξιοποιώντας το ρεπό της στην Elite League, έδωσε χθες Σάββατο (17/1) φιλικό στο κλειστό της Νέας Ιωνίας με τον Έσπερο Λαμίας, ομάδα της NL1, τον οποίον κέρδισε με 79-70, ανεβάζοντας την απόδοσή της στο δεύτερο μέρος.

Οι κυανόλευκοι έχουν συμφωνήσει με τον Αλέξανδρο Πρίφτη, ο οποίος ήταν με πολιτικά στον πάγκο, ενώ βρίσκονται κοντά και στην απόκτηση του Δημήτρη Μαντίκου. Προηγούμενη ομάδα και των δύο παικτών ήταν το Αιγάλεω.

Ο 27χρονος Πρίφτης αγωνίζεται ως τεσσάρι, έχει ύψος 2.01 και έχει παίξει επίσης στην ακαδημία του Ηλυσιακού, το κολέγιο Judson στις ΗΠΑ, στην Καβάλα, τη Μύκονο και τον ΝΕΟ Ληξουρίου.

Ο 23χρονος ύψους 1.92 γκαρντ Δημήτρης Μαντίκος έχει περάσει από τον Πήγασο Θυρέα, τους Δρομείς Τρίπολης, Έσπερο Λαμίας (σ.σ. πανηγύρισε την άνοδο στην Elite League), τη Ν.Ε. Μεγαρίδας, τον Αίολο Αγυιάς και την Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου (σ.σ. οι δύο τελευταίες ομάδες στη NL1). Ο Μαντίκος έπαιξε χθες στο φιλικό και έδειξε καλά στοιχεία.

Τη Νίκη καθοδήγησε ο Νίκος Γαλανάκης μαζί με τον Ανδρέα Μαύρο, καθώς λείπει στο εξωτερικό ο Στέφανος Τύμπας.

Απών ήταν ο άρρωστος Φιλοξενίδης, ενώ δεν αγωνίστηκε ο Πρέκας, που είναι ανέτοιμος.

Χρήστος Θανασούλης