Λύτρωση με πέναλτι στο 95’ για τον Ολυμπιακό Βόλου

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Κέρδισε 1-2 τον εξαιρετικό Θησέα στο γήπεδο της Αγριάς

Δραματικό φινάλε είχαμε στη συνάντηση του Θησέα με τον Ολυμπιακό Βόλου στο γήπεδο της Αγριάς με τους “ερυθρόλευκους” να παίρνουν τη νίκη με 1-2, χάρη στο πέναλτι που εκτέλεσε εύστοχα ο Νίκος Γιαννιτσάνης στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων.

Ο νεανικός Θησέας ήταν εξαιρετικός και κόντραρε στα ίσα τον Ολυμπιακό που προβλημάτισε με την απόδοσή του. Βρήκε πρώτος γκολ με τον Ζέρβα (8’) και έβαλε πολύ δύσκολα στους “ερυθρόλευκους”, που ισοφάρισαν νωρίς στην επανάληψη με τον Κεϊτά (47’), αλλά αδυνατούσαν να επιβάλουν το παιχνίδι τους. Τελικά, κατάφεραν να βρουν το γκολ της νίκης από τα 11 μέτρα στις καθυστερήσεις και ενώ οι γηπεδούχοι έπαιζαν με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Δουλά στο 88’.

Ο Δημήτρης Κόφφας παρέταξε τον γηπεδούχο Θησέα με τερματοφύλακα τον Μπουργάνη, δεξιό οπισθοφύλακα τον Ζέρβα και αριστερό τον Κουκουτή, ενώ οι Ιακωβίδης και Ρακής ήταν οι δύο στόπερ. Οι Λαζεκίδης και Ι. Παπαδήμος τοποθετήθηκαν στον άξονα της μεσαίας γραμμής, έχοντας μπροστά τους τον Γιαρλέλη που ανέλαβε την οργάνωση του παιχνιδιού. Ο Μέρο επιχειρούσε από τα δεξιά, ο Κολέτσος από τα αριστερά και ο Καφετζή ήταν ο σέντερ φορ.

Για τον Ολυμπιακό, ο τεχνικός Σάκης Θεοδοσιάδης επέλεξε το ακόλουθο σχήμα: Τερματοφύλακα τον Κωνσταντίνου, ακραίους μπακ τον Ανδρικόπουλο δεξιά και τον Τίτου αριστερά, με σέντερ μπακ τους Παπακώστα και Ζέρη. Οι Λαγός, Αναστασίου και Τάτος τοποθετήθηκαν στη μεσαία γραμμή. Κεϊτά (αριστερά) και Τσιάτσιος (δεξιά) ήταν οι δύο εξτρέμ και ο Γιαννιτσάνης σέντερ φορ.

Η ομάδα του Θησέα μπήκε θαρραλέα στον αγωνιστικό χώρο και στο 8ο λεπτό άνοιξε το σκορ όταν ο Ζέρβας έγινε κάτοχος της μπάλας μέσα στην περιοχή και με πλασέ από το ύψος του πέναλτι έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα. Οι γηπεδούχοι είχαν νέα τελική στο 16’ με το σουτ του Γιαρλέλη που μπλόκαρε ο Κωνσταντίνου.

Ο Ολυμπιακός είχε μεν την κατοχή της μπάλας, αλλά δεν μπορούσε να απειλήσει με γεμίσματα, ενώ κάποια κερδισμένα κόρνερ πέρασαν ανεκμετάλλευτα. Στο 34’ ο Τσιάτσιος σέντραρε από τα δεξιά και ο Λαγός πήρε την κεφαλιά με τη μπάλα να περνά άουτ. Αυτή ήταν η πρώτη πραγματικά καλή στιγμή για τους “ερυθρόλευκους”, που “άγγιξαν” την ισοφάριση στο 36’ όταν σε σουτ εκτός περιοχής του Αναστασίου η μπάλα προσέκρουσε στο δεξί δοκάρι. Ο Ολυμπιακός μετά το ημίωρο είχε ανεβάσει την απόδοσή του και στο 38’ ήταν η σειρά του Κεϊτά να δοκιμάσει το πόδι του, αλλά δεν βρήκε στόχο. Κεφαλιά του ίδιου παίκτη στο 44’ πέρασε άουτ. Αυτή ήταν η τελευταία καλή στιγμή στο ματς για το α’ ημίχρονο.

Στην ανάπαυλα ο κ. Θεοδοσιάδης έκανε δύο αλλαγές με τους Δαρή και Μπάλλα να παίρνουν τις θέσεις των Τσιάτσιου και Παπακώστα. Ο Μπάλλας αγωνίστηκε στη μεσαία γραμμή και ο Αναστασίου οπισθοχώρησε στο κέντρο της άμυνας ως παρτενέρ του Ζέρη. Στην επανάληψη, πολύ γρήγορα έφτασε στην ισοφάριση ο Ολυμπιακός. Σε φάση διαρκείας στα καρέ του Θησέα και με τους αμυνόμενους να μην μπορούν να διώξουν, ο Μπάλλας από το ύψος του πέναλτι έδωσε δεξιά στην Κεϊτά, που πλάσαρε εύστοχα για το 1-1 στο 47ο λεπτό.

Στο 56’ ο Θησέας είχε καλή ευκαιρία με τον Μέρο, που βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση, αλλά η προσπάθειά του δεν βρήκε στόχο. Στο 67’ πάλι οι γηπεδούχοι βρέθηκαν στο προσκήνιο, με τον Ι. Παπαδήμο να πλασάρει από το ύψος της περιοχής και τη μπάλα να φεύγει άουτ. Στο επόμενο λεπτό ο Κεϊτά έκανε το μακρινό σουτ, αλλά η μπάλα πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι. Σουτ του Γιαννιτσάνη στο 78’ μπλόκαρε ο σωστά τοποθετημένος Μπουργάνης.

Στο 88’ ο Θησέας έμεινε με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Δουλά για επικίνδυνο παίξιμο. Μεγάλη ευκαιρία έχασε ο Ολυμπιακός αμέσως μετά (89’) όταν ο Μπάλλας σέντραρε από τα δεξιά και ο Γιαννιτσάνης πήρε την κεφαλιά, με τη μπάλα να βρίσκει στο αριστερό δοκάρι. Βέβαια και ο Θησέας πλησίασε το γκολ στο 90’ όταν ο Κολέτσος επιχείρησε σουτ και ο Κωνσταντίνου απέκρουσε σε κόρνερ. Τελικά, η πλάστιγγα της νίκης έγειρε προς τον Ολυμπιακό όταν στο 94’ ο Τίτου ανατράπηκε μέσα στην περιοχή με τον διαιτητή Καλατζή να δείχνει το σημείο του πέναλτι. Τη μπάλα έστησε στην άσπρη βούλα ο Γιαννιτσάνης που με ψύχραιμο τρόπο έγραψε το 1-2.

Διαιτητής: Καλατζής.

Βοηθοί: Αλέκος, Π. Σακκάς.

Κόκκινη: 88’ Δουλάς.

ΘΗΣΕΑΣ: Μπουργάνης, Ζέρβας (74’ Σιώμος), Κουκουτής, Ιακωβίδης, Ρακής, Λαζεκίδης, Κολέτσος, Ι. Παπαδήμος (74’ Μ. Παπαδήμος), Καφετζή (60’ Δουλάς), Μέρο (60’ Καμπιώνης), Γιαρλέλης (83’ Παρίσης).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β.: Κωνσταντίνου, Ανδρικόπουλος (58’ Τζιάνης), Τίτου, Παπακώστας (46’ Μπάλλας), Ζέρης, Λαγός, Αναστασίου (69’ Αλαμάνης), Τάτος, (64’ Κορέλας) Κεϊτά, Τσιάτσιος (46’ Δαρής), Γιαννιτσάνης.

Γιώργος Πέγιος