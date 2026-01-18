Αγώνας θρίλερ στη Γ’ ΕΠΣΘ: Νέα Πολιτεία-Κένταυρος Ν.Π. 3-3 από 3-0

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ
Δημοσιεύθηκε

Αγώνας θρίλερ έγινε σήμερα το πρωί (18/1) στο βοηθητικό του ΕΑΚ ανάμεσα στη Νέα Πολιτεία και τον Κένταυρο Νοτίου Πηλίου. Παρά τον ακατάλληλο αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες προσέφεραν χορταστικό θέαμα και πολλά γκολ, καθώς αναδείχθηκαν ισόπαλες 3-3.

Η Νέα Πολιτεία προηγήθηκε 3-0 με χατ τρικ του Κεφαλά (7’, 34’, 77’) και όλα έδειχναν ότι θα έπαιρνε τους τρεις βαθμούς. Όμως στο τελευταίο δεκάλεπτο όλα άλλαξαν. Σε εκείνο το χρονικό σημείο αποβλήθηκε ο Ν. Δημόπουλος και οι γηπεδούχοι έμειναν με παίκτη λιγότερο, ενώ άρχισε μία επική αντεπίθεση του Κενταύρου. Ο Προδρόμου μείωσε σε 3-1 στο 81’ και τρία λεπτά μετά ο Νιτσάι έκανε το 3-2, ενώ στο 88’ είχαμε και την ισοφάριση σε 3-3, πάλι με γκολ του Προδρόμου. Μάλιστα, λίγο έλειψε να γίνει και η ολική ανατροπή στο 90’ όταν ο Νιτσάι δεν μπόρεσε να σκοράρει από θέση τετ-α-τετ.

ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ: Καφετζόπουλος, Γκούτρας, Ευθυμίου (87’ Γ. Θεοδώρου), Σεροπιάν, Ρ. Θεοδώρου, Ρ. Δημόπουλος, Κεφαλάς, Ευθυμίου, Σ. Δημόπουλος (46’ Κουτσαρνάκης), Ν. Δημόπουλος, Α. Δημόπουλος (80’ Γ. Δημόπουλος).
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ Ν.Π.: Ζαφειρόπουλος, Φώτης (46’ Λουφόπουλος), Μπεζάτι, Πρίφτι (68’ Φουρτωτήρας), Σέτι (80’ Ντάσιος), Ζούζουλας, Γώγος (71’ Λιάντζουρας), Προδρόμου, Νιτσάι, Κ. Σεφέρι, Α. Σεφέρι.

Η ομάδα της Νέας Πολιτείας
Ο Κένταυρος Ν.Π.

Γ.Π. 

Ελάτε στο Viber
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε μας στο Google News
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Ελάτε στο Messenger
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ