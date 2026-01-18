Αγώνας θρίλερ στη Γ’ ΕΠΣΘ: Νέα Πολιτεία-Κένταυρος Ν.Π. 3-3 από 3-0

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Αγώνας θρίλερ έγινε σήμερα το πρωί (18/1) στο βοηθητικό του ΕΑΚ ανάμεσα στη Νέα Πολιτεία και τον Κένταυρο Νοτίου Πηλίου. Παρά τον ακατάλληλο αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες προσέφεραν χορταστικό θέαμα και πολλά γκολ, καθώς αναδείχθηκαν ισόπαλες 3-3.

Η Νέα Πολιτεία προηγήθηκε 3-0 με χατ τρικ του Κεφαλά (7’, 34’, 77’) και όλα έδειχναν ότι θα έπαιρνε τους τρεις βαθμούς. Όμως στο τελευταίο δεκάλεπτο όλα άλλαξαν. Σε εκείνο το χρονικό σημείο αποβλήθηκε ο Ν. Δημόπουλος και οι γηπεδούχοι έμειναν με παίκτη λιγότερο, ενώ άρχισε μία επική αντεπίθεση του Κενταύρου. Ο Προδρόμου μείωσε σε 3-1 στο 81’ και τρία λεπτά μετά ο Νιτσάι έκανε το 3-2, ενώ στο 88’ είχαμε και την ισοφάριση σε 3-3, πάλι με γκολ του Προδρόμου. Μάλιστα, λίγο έλειψε να γίνει και η ολική ανατροπή στο 90’ όταν ο Νιτσάι δεν μπόρεσε να σκοράρει από θέση τετ-α-τετ.

ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ: Καφετζόπουλος, Γκούτρας, Ευθυμίου (87’ Γ. Θεοδώρου), Σεροπιάν, Ρ. Θεοδώρου, Ρ. Δημόπουλος, Κεφαλάς, Ευθυμίου, Σ. Δημόπουλος (46’ Κουτσαρνάκης), Ν. Δημόπουλος, Α. Δημόπουλος (80’ Γ. Δημόπουλος).

ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ Ν.Π.: Ζαφειρόπουλος, Φώτης (46’ Λουφόπουλος), Μπεζάτι, Πρίφτι (68’ Φουρτωτήρας), Σέτι (80’ Ντάσιος), Ζούζουλας, Γώγος (71’ Λιάντζουρας), Προδρόμου, Νιτσάι, Κ. Σεφέρι, Α. Σεφέρι.

Γ.Π.