Στις προπονήσεις της Φενερμπαχτσέ ο τεχνικός της Νίκης, Στέφανος Τύμπας

Μέσα από το πρόγραμμα Practice Weeks

Ο Στέφανος Τύμπας, προπονητής της Νίκης Βόλου, από την περασμένη Κυριακή 11/1 βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη και παρακολουθεί από κοντά τις προπονήσεις του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στη Φενέρμπαχτσέ.

Το πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει είναι το Practice Weeks (Εβδομάδες Προπονήσεων). Αποτελεί μια πρωτοβουλία του EuroLeague Head Coaches Board (EHCB), η οποία προσφέρει σε προπονητές τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν από κοντά το προπονητικό πρόγραμμα κορυφαίων ομάδων της EuroLeague και του NBA για μία εβδομάδα.

Αύριο Δευτέρα (19/1) ο Βολιώτης τεχνικός επιστρέφει στη βάση του κι αφού δει σήμερα Κυριακή το Φενέρ-Τόφας.

Χρήστος Θανασούλης