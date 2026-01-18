Στις 21.00 ο τελικός του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ώρα τελικού στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, με τη Σενεγάλη να αντιμετωπίζει σήμερα Κυριακή (18/1) στο Ραμπάτ την οικοδέσποινα της διοργάνωσης ομάδα του Μαρόκου (21:00, ΕΡΤ2ΣΠΟΡ).

Σενεγάλη και Μαρόκο έφτασαν μέχρι το τέλος της διαδρομής στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής και τίθενται απόψε αντιμέτωπες με φόντο την κατάκτηση του τροπαίου.

Αυτό είναι το 32ο ραντεβού ανάμεσα στις δύο ομάδες, με τον Μαρόκο να μετράει τριπλάσιες νίκες (18 έναντι 6), ενώ 7 αναμετρήσεις ολοκληρώθηκαν χωρίς νικητή.

Η Σενεγάλη είναι αήττητη στη διαδρομή της στη διοργάνωση μετρώντας πέντε νίκες και μία ισοπαλία με τέρματα 12-2, ενώ αυτή είναι η τρίτη παρουσία σε τελικό στις τέσσερις τελευταίες διοργανώσεις, μετά το 2019 (ήττα από την Αλγερία) και την κατάκτηση του 2022 (απέναντι στην Αίγυπτο στη διαδικασία των πέναλτι), μοναδική ως τώρα στην ιστορία της. Σημαντική πάντως είναι η απώλεια του αρχηγού Κουλιμπαλί (στόπερ)

Χωρίς ήττα έφτασε στον τελικό και το Μαρόκο που πανηγύρισε τέσσερις νίκες, ενώ μέτρησε και δύο ισοπαλίες (9-1 τέρματα). Αυτή είναι η δεύτερη συμμετοχή σε τελικό μετά τον χαμένο του 2004 με αντίπαλο την Τυνησία. Οι Μαροκινοί έχουν καταγράψει μία κατάκτηση στην ιστορία, το μακρινό 1976, όταν η διεξαγωγή της διοργάνωσης δεν περιλάμβανε τελικό.

πηγή:ertsports.gr