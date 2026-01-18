Θεοδοσιάδης: “Η ομάδα έδειξε ότι έχει προσωπικότητα”

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Η δήλωση του τεχνικού του Ολυμπιακού Β. μετά το τέλος του αγώνα με τον Θησέα

Ευχαριστημένος από την κατάκτηση των τριών βαθμών και από την επιμονή που έδειξαν οι παίκτες του μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο στο παιχνίδι με τον Θησέα έμεινε ο προπονητής του Ολυμπιακού Βόλου Σάκης Θεοδοσιάδης, ο οποίος έκανε την ακόλουθη δήλωση:

“Έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι χρειάστηκε να κάνουμε μεγάλη προσπάθεια για να κερδίσουμε. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου για την αυταπάρνηση και την προσήλωσή τους καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Τέτοιου είδους αγώνες όταν στραβώνουν από την αρχή είναι πολύ δύσκολο να επιστρέψεις, αλλά η ομάδα έδειξε ότι έχει προσωπικότητα, μέταλλο, πάθος και διεκδίκησε τη νίκη μέχρι το τέλος.

Στο πρώτο εικοσάλεπτο μπήκαμε στον ρυθμό του αντιπάλου και είχαμε μακρινές αποστάσεις οι γραμμές μας με συνέπεια να μείνουμε πίσω στο σκορ. Όμως μετά το ημίχρονο και με τις αλλαγές η ομάδα έγινε πιο ορθολογική και δημιούργησε φάσεις. Πάλεψε και όπως όλοι γνωρίζουμε ο αγώνας τελειώνει όταν σφυρίξει ο διαιτητής.

Η προσπάθειά μας δικαιώθηκε, αφού είχαμε τις φάσεις για να πετύχουμε και νωρίτερα το νικητήριο γκολ. Αυτό που κρατάμε είναι οι τρεις πόντοι και το ότι πρέπει πάντα να κινούμαστε σε υψηλό τέμπο και να είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε κάθε δύσκολη κατάσταση που θα βρούμε μπροστά μας. Θα κλείσω λέγοντας ότι έστω και δια πυρός και σιδήρου πήραμε τους τρεις βαθμούς που είναι σημαντικοί για τη συνέχεια. Ευχαριστούμε τον κόσμο για την υποστήριξή του”.