Επέστρεψε μετά τη Νίκη στην Ελλάδα για την Καβάλα

Ο Λούκα Μιλούνοβιτς μετά τη Νίκη επιστρέφει στην Ελλάδα, για να ενισχύσει την Καβάλα. Ο 33χρονος Σέρβος συμμετέχει στην πρωινή (16/1) προπόνηση της νέας του ομάδας και το θέμα της μεταγραφής του στην ομάδα θεωρείται τελειωμένο, όπως αναφέρει το σάιτ proininews.gr. Αυτό σημαίνει ότι απομένει μόνο η επίσημη ανακοίνωση από την ΠΑΕ.
Ο Λούκα Μιλούνοβιτς είχε παίξει στη Νίκη το πρώτο εξάμηνο της σεζόν 2022-23, έχοντας καταγράψει 9 συμμετοχές και 2 γκολ και στο μεσοδιάστημα αγωνίστηκε στην πατρίδα του στις Πέρακ, Ραντνίσκι, Βοζντόβατς και Ντουμπόιτσα.
