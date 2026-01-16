Επέστρεψε μετά τη Νίκη στην Ελλάδα για την Καβάλα

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ο Λούκα Μιλούνοβιτς μετά τη Νίκη επιστρέφει στην Ελλάδα, για να ενισχύσει την Καβάλα. Ο 33χρονος Σέρβος συμμετέχει στην πρωινή (16/1) προπόνηση της νέας του ομάδας και το θέμα της μεταγραφής του στην ομάδα θεωρείται τελειωμένο, όπως αναφέρει το σάιτ proininews.gr. Αυτό σημαίνει ότι απομένει μόνο η επίσημη ανακοίνωση από την ΠΑΕ.

Ο Λούκα Μιλούνοβιτς είχε παίξει στη Νίκη το πρώτο εξάμηνο της σεζόν 2022-23, έχοντας καταγράψει 9 συμμετοχές και 2 γκολ και στο μεσοδιάστημα αγωνίστηκε στην πατρίδα του στις Πέρακ, Ραντνίσκι, Βοζντόβατς και Ντουμπόιτσα.