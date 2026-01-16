Κόφφας: «Στον Θησέα μας αρέσουν τέτοιου είδους παιχνίδια»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ο προπονητής της ομάδας της Αγριάς μίλησε για το ματς με τον Ολυμπιακό Βόλου

Ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια της 12ης αγωνιστικής της Α’ ΕΠΣΘ είναι αυτό του Θησέα με τον Ολυμπιακό Βόλου, που θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί της Κυριακής (18/1) στο γήπεδο της Αγριάς.

Θεωρητικά οι “ερυθρόλευκοι” είναι το φαβορί, αλλά οι “πράσινοι” είναι διατεθειμένοι να βάλουν δύσκολα στους αντιπάλους τους, όπως φαίνεται και από τη δήλωση του προπονητή τους Δημήτρη Κόφφα στο Magnesiasports.

Αρχικά σχολίασε το γεγονός ότι ο ίδιος έχει περάσει από τον Ολυμπιακό: “Για μένα σίγουρα είναι ένα ξεχωριστό παιχνίδι. Έχω υπηρετήσει στο παρελθόν τον Ολυμπιακό Βόλου, τόσο ως ποδοσφαιριστής, όσο και από το πόστο του προπονητή. Όμως όταν αρχίσει ο αγώνας τα συναισθήματα μπαίνουν στην άκρη, αφού θα πρέπει να καθοδηγήσω την ομάδα του Θησέα, που θα παίξει για τη νίκη, όπως κάνει σε κάθε ματς”.

Στη συνέχεια εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η ομάδα του θα είναι ανταγωνιστική απέναντι σε έναν εκ των διεκδικητών του τίτλου: “Θα πρέπει εδώ να πω ότι στον Θησέα μας αρέσουν τέτοιου είδους παιχνίδια. Διαθέτουμε νεανική ομάδα και μόνο οφέλη μπορούμε να αποκομίσουμε αντιμετωπίζοντας δυνατούς αντιπάλους. Είναι ένα ματς που θα παρακολουθήσει και αρκετός κόσμος. Ελπίζω οι δύο ομάδες να τον ανταμείψουμε προσφέροντας καλό θέαμα και και έναν αγώνα που θα κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό”.

Όσον αφορά τον αγωνιστικό τομέα, στον Θησέα δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Όλοι οι ποδοσφαιριστές βρίσκονται στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας που θα παρατάξει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα.

Γιώργος Πέγιος