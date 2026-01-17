Εύκολα η Αγριά νίκησε 75-53 τον Α.Ο. Σουφλάρια για την Α1 ΕΣΚΑΘ

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Χωρίς να συναντήσει ιδιαίτερα προβλήματα η Αγριά επικράτησε με 75-53 του Α.Ο. Σουφλάρια για την 14η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑΘ. Οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι σε όλους τους τομείς. Είχαν από την αρχή το προβάδισμα με τη διαφορά να είναι διψήφια από το πρώτο δεκάλεπτο (26-16).

Το +10 διατηρήθηκε ως το τέλος του ημιχρόνου (45-35), αφού στη δεύτερη περίοδο οι φιλοξενούμενοι ισορρόπησαν, αλλά στην τρίτη η Αγριά ανέβασε την απόδοσή της και ιδιαίτερα στην άμυνα. Στο διάστημα αυτό δέχθηκε μόλις επτά πόντους και πετυχαίνοντας 18, ξέφυγε με 63-42. Το τελευταίο δεκάλεπτο ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα, με το τελικό 75-53 να σφραγίζει τις προσπάθειες των παικτών των δύο ομάδων.

Ο Κουτίνας με 19 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ των νικητών, ενώ διψήφιοι ήταν και οι Παπούλιας, Κωστούλας με 11 και 10 πόντους αντίστοιχα. Για τον Α.Ο. Σουφλάρια ο Τακούλας σημείωσε 14 πόντους.

Δεκάλεπτα: 26-16, 45-35, 63-42, 75-53.

ΑΓΡΙΑ (Κοντάκης): Ζιάκας, Καραμανλής 8 (2), Ευαγγελινός 2, Παπούλιας 11, Μπόγδανος 6, Θεοδωρόπουλος 2, Παπαϊωάννου 2, Τότκας 4, Κωστούλας 10 (1), Τάσσος 5, Κουτίνας 19 (1), Καραμήτσος 6.

Α.Ο. ΣΟΥΦΛΑΡΙΑ (Φαρμακάς): Τακούλας 14 (4), Παπαστεργίου 6 (1), Ντάφος 3 (1), Σταμπουλής 10, Μπούρμπος 3 (1), Τεκούσης 4, Αράπκουλες, Περιστέρης 5 (1), Νουρτσέλάρι 3, Καλόγηρος 5 (1), Δασκαλόπουλος.