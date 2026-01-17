Πρώτη νίκη για την Αγία Παρασκευή, 1-0 τη Σκιάθο

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Έπρεπε να φτάσουμε στην 12η αγωνιστική για να πανηγυρίσει την πρώτη της νίκη στη φετινή Α’ ΕΠΣΘ η Αγία Παρασκευή. Η ομάδα του Στέλιου Μαλακασιώτη τα κατάφερε επικρατώντας 1-0 εντός έδρας της Σκιάθου. Έτσι, ανέβηκε στους πέντε βαθμούς και βρίσκεται στην προτελευταία, 13η θέση, αλλά μείωσε στον πόντο τη διαφορά από την αντίπαλό της, καθώς και από την Ακρόπολη. Το γκολ που έκρινε τη συνάντηση σημείωσε στο 28ο λεπτό ο Χασάπης με κεφαλιά

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Χ. Μαλακασιώτης, Παρίσης, Ντάκος, Γιαννούχος, Βέρμπης, Ζάχαρης, Βαλαμούτης (80’ Τσούκας), Σπανόπουλος, Βούκουτος (80’ Σταυρίδης), Πάσα, Χασάπης (90’ Βαΐτσης).

ΣΚΙΑΘΟΣ: Κοντοστάθης, Γ. Σταμέλος (68’ Κ. Τζελάι), Στάθης, Γιόλα, Αλ. Τζελάι, Πρίφτι (46’ Τσιακμάκης), Λόμπε, Θ. Σταμέλος (86’ Ντάσι), Καλλιακούδας, Μπάμπα, Χίντρι (68’ Σινάνι).

Γ.Π.