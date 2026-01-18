Ισοπαλία 1-1 για τα κορίτσια του ΝΠΣ Βόλου στην έδρα του ΠΑΟ (αποτελέσματα-βαθμολογία)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Α’ Γυναικών ποδοσφαίρου ο ΝΠΣ Βόλος προσέθεσε ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα στη φετινή συγκομιδή του, αφού απέσπασε ισοπαλία 1-1 από τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο του Ρουφ. Οι δύο ομάδες παραμένουν ισόβαθμες στην 5η θέση, μαζί με τον ΟΦΗ που και αυτός έφερε “Χ” στην έδρα της Αγίας Παρασκευής.

Το συγκρότημα της Έλενας Κουσκούνη πραγματοποίησε αρκετά καλή εμφάνιση και μάλιστα προηγήθηκε στο 50ό λεπτό όταν η Γαρυφαλλίδου έδωσε ασίστ για την Μοσκοφίδου που από θέση τετ-α-τετ δεν αστόχησε, κάνοντας το 0-1. Το τελικό 1-1 διαμόρφωσε η Κόλλια στο 72’ σε μία φάση όπου οι “κυανέρυθρες” διαμαρτυρήθηκαν για οφσάιντ.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Νάση, Ίλιτς, Καλοκαιρινού, Σαμπανάτσις, Κωστοπούλου, Σιαφαρίκα (Μπριάνα), Πέιου, Κόλλια, Νάνου, Γκαμπς, Μπράντιτς.

ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ: Γουέικμαν, Μάκρα, Κοκμοτού, Ζήγρα, Μαλτέζου (50’ Βέρα), Πινέδα, Τίλετ, Κέκου, Μπουζίνου, Μοσκοφίδου, Γαρυφαλλίδου.

Τα αποτελέσματα

Αγία Παρασκευή-ΟΦΗ 0-0

Νέες Ατρομήτου-Οδυσσέας Μοσχ. 1-1

Α.Σ. Βόλος 2004-Α.Ο. ΡΕΑ 0-2

Παναθηναϊκός-ΝΠΣ Βόλος 1-1

Τρίκαλα 2011-ΑΕΚ 0-5

Κηφισιά-Αστέρς Τρίπολης 2-4

ΠΑΟΚ-Αχαρναϊκός 3-0 α.α.

Η βαθμολογία

(14η αγωνιστική)

1.ΠΑΟΚ 40

2.ΑΕΚ 34

3. Αστέρας Τρ. 31

4.Α.Ο. ΡΕΑ 26

5.ΝΠΣ Βόλος 24

6.ΟΦΗ 24

7.Παναθηναϊκός 24

8.Οδυσσέας Μοσχ. 21

9.Αγία Παρασκευή 13

10.Κηφισιά 13

11.Νέες Ατρομήτου 9

12. Τρίκαλα 2011 7

13.Α.Σ. Βόλος 2004 4

14.Αχαρναϊκός –

* Ο Αχαρναϊκός έχει αποβληθεί από το πρωτάθλημα.

** Εκκρεμούν οι αγώνες: Βόλος 2004-Οδυσσέας Μοσχάτου (21/1), Αστέρας Τρίπολης-ΑΟ ΡΕΑ (4/2), ΟΦΗ-Νέες Ατρομήτου (11/2).

Γ.Π.