Μία ακόμη ήττα για τον Α.Σ. Βόλος 2004, 0-2 από τον Α.Ο. ΡΕΑ

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Μία ακόμη ήττα γνώρισε ο Α.Σ. Βόλος 2004 στο φετινό πρωτάθλημα της Α’ Εθνικής Γυναικών. Στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής υποδέχθηκε στο Βασδέκειο τον Α.Ο. ΡΕΑ από τον οποίο ηττήθηκε με 0-2.

Το συγκρότημα του Δημήτρη Βλάχου παρουσιάστηκε πολύ βελτιωμένο σε σχέση με προηγούμενα παιχνίδια, ενώ για πρώτη φορά στη σύνθεση της ομάδας ήταν και η νεοαποκτηθείσα Νορβηγίδα στόπερ Καρολίν Ρίισνες. Μάλιστα, αυτή ήταν η πρωταγωνίστρια στην καλύτερη φάση του Α.Σ. Βόλος 2004 στο ματς. Ήταν στο 27ο λεπτό όταν η Τζιώρα εκτέλεσε φάουλ και η Ρίισνες πήρε την κεφαλιά με τη μπάλα να φεύγει ελάχιστα άουτ.

Το γκολ για τη φιλοξενούμενη ομάδα σημείωσαν η Κοτσάκι στο 39’ με σουτ εκτός περιοχής και η Μπονίν στο 82’ με πλασέ από κοντινή απόσταση.

Α.Σ. ΒΟΛΟΣ 2004: Σεράνο, Τζιώρα (86’ Χαρατσή), Ρίισνες, Νέννε (55’ λ.τρ. Πλατή), Βελισσαριδου, Τσούκα (65′ Χατζηφωτίου), Βασιλείου, Στεφανή, Μπάρτζου, Παπαδοπούλου, Φρ. Νάνου.

Α.Ο. ΡΕΑ: Κατεργιαννάκη, Μαρκουτσά, Κοτσάκι, Βόρρια, Νικοπούλου, Μπονίν, Ρουζάφα, Κανέλλου (85’ Ρενό), Σιτούμα (66′ Παντέρη), Γεωργούλα (75’ Καπαρέλη), Νιγκίτο.

Γ.Π.