Στο +7 η Καλαμάτα στον 2ο όμιλο της SL2 (αποτελέσματα+βαθμολογία)

Όλα τα παιχνίδια της 17ης αγωνιστικής του 2ου ομίλου της Σούπερ Λιγκ 2 έγιναν σήμερα Κυριακή (18/1), με την Καλαμάτα, που πέρασε από το Άργος με 0-2 επί του Παναργειακού, να αυξάνει τη διαφορά από τον δεύτερο Πανιώνιο, που στη Νέα Σμύρνη έμεινε στο ισόπαλο 0-0 με την Ελλάδα Σύρου.

Αποτελέσματα και σκόρερ (17η)

Κυριακή 18/1

Παναργειακός-Καλαμάτα 0-2
(15’ Μάντζης, 79’ Τσορνομάς)
Ηλιούπολη-Ολυμπιακός Β 1-0
(77’ Καζάου)
Χανιά-Αιγάλεω 1-3
(19’ Ιωαννίδης-9’ Τακεσιάν, 26’ Κωστέας, 67’ αυτ. Τοπαλίδης)
Μαρκό-Καλλιθέα 0-1
(79’ Ματίεβιτς)
Πανιώνιος-Ελλάς Σύρου 0-0

Βαθμολογία
1.Καλαμάτα 47
2.Πανιώνιος 40
3.Μαρκό 28
4.Καλλιθέα 25
……………………………………..
5.Ολυμπιακός Β 24
6.Eλλάς Σύρου 24
7.Αιγάλεω 17
8.Ηλιούπολη 14
9.Χανιά 12
10.Παναργειακός 5

Επόμενη (18η)
Ελλάς Σύρου-Καλαμάτα
Καλλιθέα-Ηλιούπολη
Μαρκό-Παναργειακός
Ολυμπιακός Β-Αιγάλεω
Πανιώνιος-Χανιά

 

 

