Στο +7 η Καλαμάτα στον 2ο όμιλο της SL2 (αποτελέσματα+βαθμολογία)

Όλα τα παιχνίδια της 17ης αγωνιστικής του 2ου ομίλου της Σούπερ Λιγκ 2 έγιναν σήμερα Κυριακή (18/1), με την Καλαμάτα, που πέρασε από το Άργος με 0-2 επί του Παναργειακού, να αυξάνει τη διαφορά από τον δεύτερο Πανιώνιο, που στη Νέα Σμύρνη έμεινε στο ισόπαλο 0-0 με την Ελλάδα Σύρου.

Αποτελέσματα και σκόρερ (17η)

Κυριακή 18/1

Παναργειακός-Καλαμάτα 0-2

(15’ Μάντζης, 79’ Τσορνομάς)

Ηλιούπολη-Ολυμπιακός Β 1-0

(77’ Καζάου)

Χανιά-Αιγάλεω 1-3

(19’ Ιωαννίδης-9’ Τακεσιάν, 26’ Κωστέας, 67’ αυτ. Τοπαλίδης)

Μαρκό-Καλλιθέα 0-1

(79’ Ματίεβιτς)

Πανιώνιος-Ελλάς Σύρου 0-0

Βαθμολογία

1.Καλαμάτα 47

2.Πανιώνιος 40

3.Μαρκό 28

4.Καλλιθέα 25

……………………………………..

5.Ολυμπιακός Β 24

6.Eλλάς Σύρου 24

7.Αιγάλεω 17

8.Ηλιούπολη 14

9.Χανιά 12

10.Παναργειακός 5

Επόμενη (18η)

Ελλάς Σύρου-Καλαμάτα

Καλλιθέα-Ηλιούπολη

Μαρκό-Παναργειακός

Ολυμπιακός Β-Αιγάλεω

Πανιώνιος-Χανιά