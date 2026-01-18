Ασταμάτητος ο Ρήγας Φεραίος, πέρασε με νίκη 0-2 από τον Αλμυρό

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Σκόραραν οι συνήθεις… ύποπτοι Γάρος και Βλάχος

Οι συνήθεις… ύποπτοι Δημήτρης Γάρος και Ηλίας Βλάχος οδήγησαν με τα γκολ τους σε μία ακόμη μεγάλη επιτυχία τον Ρήγα Φεραίο. Η ομάδα του Βελεστίνου πέρασε με νίκη 0-2 από την έδρα του Γ.Σ. Αλμυρού, εκεί όπου ο έτερος ανταγωνιστής του τίτλου Ολυμπιακός Βόλου είχε “στραβοπατήσει”. Η επιτυχία αυτή αποτέλεσε και το καλύτερο δώρο για τον εορτάζοντα πρόεδρο του ιστορικού συλλόγου Θανάση Χατζηθεοδώρου

Ο Ρήγας πανηγύρισε την 10η νίκη του στο πρωτάθλημα (έχει και δύο ισοπαλίες), ενώ το “διπλό” που πήρε είναι το πέμπτο για φέτος. Φυσικά, εξακολουθεί να είναι στην κορυφή της Α’ ΕΠΣΘ, έχοντας τους ίδιους βαθμούς με τον Ολυμπιακό, αλλά αναγράφεται πρώτος λόγω της καλύτερης συνολικής διαφοράς τερμάτων. Στο 42-2 (+40) βρίσκεται ο Ρήγας και στο 42-6 (+36) ο Ολυμπιακός. Όσο για τον ΓΣΑ υπέστη την δεύτερη -και μάλιστα στη σειρά- ήττα του με συνέπεια να οπισθοχωρήσει στην 7η θέση.

Στο στάδιο “Αθανάσιος Ραγάζος” έγινε ένα δυνατό παιχνίδι ανάμεσα σε δύο παραδοσιακές δυνάμεις του μαγνησιώτικου ποδοσφαίρου. Πάντα τα μεταξύ τους ματς παρουσίαζαν ξεχωριστό ενδιαφέρον, αν και είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια οι Βελεστινιώτες έχουν πάρει τον… αέρα των αντιπάλων τους.

Θέλοντας μόνο τη νίκη που θα τον διατηρούσε στην 1η θέση ο Ρήγας μπήκε δυνατά στον αγώνα και στο 4’ έχασε την πρώτη ευκαιρία όταν ο Σιαφαρίκας σέντραρε από τα αριστερά και ο Βλάχος πήρε την κεφαλιά για να αποκρούσει ο Κοντογεωργάκης.

Στο 20’ οι γηπεδούχοι “φώναξαν” για κόκκινη στον Σπαθή, που έκανε φάουλ στον Τσιακίρη, θεωρώντας ότι ο παίκτης τους ήταν σε προφανή θέση για γκολ. Ωστόσο, ο διαιτητής Κούστας ήταν πολύ κοντά στη φάση και έδειξε κίτρινη στον έμπειρο στόπερ του Ρήγα.

Η ομάδα του Αλέξανδρου Κούρτογλου ήλεγχε το ματς, αλλά δεν δημιούργησε κάποια μεγάλη φάση έως το 44ο λεπτό, όταν και άνοιξε το σκορ. Ο Μπαλαμώτης με εξαιρετική κάθετη πάσα έβγαλε τον Γάρο σε θέση τετ-α-τετ και ο αρχηγός του Ρήγα δεν έχασε την ευκαιρία. Πλάσαρε εύστοχα για το 0-1.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυνατά στο δεύτερο μέρος θέλοντας δεύτερο γκολ για να “κλειδώσουν” τη νίκη τους. Στο 50’ απώλεσαν διπλή ευκαιρία όταν κεφαλιά του Γάρου έκοψε πάνω στη γραμμή ο Μιχόπουλος και στην επαναφορά ο Μπαλαμώτης σούταρε άουτ. Ένα λεπτό αργότερα διαγώνιο σουτ του Σιαφαρίκα απέκρουσε δύσκολα ο Κοντογεωργάκης. Στο 57’ ήταν η σειρά του Γ.Σ. Αλμυρού να απειλήσει όταν σε φάουλ του Κρανά ο προωθημένος Μιχόπουλος πήρε την κεφαλιά χωρίς να βρει στόχο.

Για να φτάσουμε στο 64ο λεπτό και στο 0-2. Ο Καραμπούζης επιχείρησε σουτ από μακριά και ο Κοντογεωργάκης απέκρουσε. Ο Βλάχος που βρισκόταν στην κατάλληλη θέση την κατάλληλη ώρα πήρε το “ριμπάουντ” και αφού πέρασε τον πεσμένο τερματοφύλακα έγραψε από κοντά το 0-2.

Στο 70’ ζήτησαν και οι Βελεστινιώτες αποβολή αντιπάλου και συγκεκριμένα δεύτερη κίτρινη στον Χριστοφορίδη, χωρίς να εισακουστούν από τον ρέφερι. Τελευταία φάση στις καθυστερήσεις όταν ο Τσάνιος σέντραρε και η μπάλα βρήκε στο πάνω μέρος του δοκαριού πριν τη μπλοκάρει ο Μπαλιού.

Διαιτητής: Κούστας.

Βοηθοί: Κίττος, Τσάγγαρης

Γ.Σ. ΑΛΜΥΡΟΥ: Κοντογεωργάκης, Παπαεμμανουηλίδης (70’ Τσάνιος), Καραγεωργόπουλος, Ντόντα, Μιχόπουλος (83’ Πάνου), Μακρής (83’ Τσάκλας), Κρανάς, Γοδενόπουλος, Τιμπλαλέξης (83’ Καλογιάννης), Τσιακίρης, Χριστοφορίδης (70’ Σταματίου).

ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ: Μπαλιού, Καραμπούζης, Βλιώρας, Σπαθής, Κατσαγεωργίου, Αλεξίου, Γάρος (71’ Τασιούλης), Φ. Μπαλαμώτης (61’ Γκουγκούλης), Βλάχος (85’ Πάσχος), Οικονόμου, Σιαφαρίκας.

Γιώργος Πέγιος