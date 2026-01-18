Βαριά ήττα με 0-4 για τον Σαρακηνό (αποτελέσματα+βαθμολογία)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Στη Νεάπολη από τον ανώτερο Εθνικό Νέου Κεραμιδίου

Με το βαρύ 0-4 έχασε ο Σαρακηνός στη Νεάπολη από τον δυνατό Εθνικό Νέου Κεραμιδίου για την 16η αγωνιστική του 2ου ομίλου της Γ’ Εθνικής, μία ήττα που είναι η βαρύτερη φέτος είτε εντός είτε εκτός έδρας για τους κοκκινόμαυρους, οι οποίοι έπεσαν στη δέκατη θέση, μένοντας στους 17 βαθμούς.

To 2026 δεν έχει μπει καθόλου καλά για τη βολιώτικη ομάδα, που μετά τον αποκλεισμό στο Κύπελλο ΕΠΣΘ από τον Θησέα και την ήττα με 3-0 από τη Βέροια, δεν μπόρεσε να φανεί ανταγωνιστική απέναντι σε έναν αντίπαλο εμφανώς ανώτερο αλλά και … εύστοχο, που από το πρώτο μέρος είχε «καθαρίσει» το ματς.

Οι φιλοξενούμενοι με τρία γκολ στο πρώτο μέρος καθάρισαν τη νίκη. Στο 6’ το πέναλτι που κέρδισε ο Βουκελάτος από τον Μισυρλής μετέτρεψε σε γκολ ο Κυπαρίσσης για το 0-1. Διαμαρτυρία υπήρξε από την πλευρά των γηπεδούχων ότι ο Μισυρλής έχει ακουμπήσει πρώτα μπάλα.

Ακολούθως στο 27’ ο Μυστρίδης με κεφαλιά έπειτα από τη σέντρα του Βουκελάτου σημείωσε το 0-2 και στο 35’ βρήκε δίχτυα και ο Βιγιάλμπα με πλασέ σε κενή εστία, αυξάνοντας τον δείκτη του σκορ σε 0-3. Την ασίστ χρεώθηκε ο Μυστρίδης, που πέρασε τον τερματοφύλακα Μισυρλή και έδωσε έτοιμο γκολ στον συμπαίκτη του.

Τα πάντα είχαν κριθεί από το πρώτο μισό της αναμέτρησης και τελικά το «κερασάκι» στην τούρτα για τους φιλοξενούμενους έβαλε ο Σέχου στο 77’ (0-4) μετά από ασίστ του Βολιώτη Ηλία Γκίκα, που πέρασε δύο αντιπάλους του και «έσπασε» την μπάλα στο σημείο του πέναλτι.

Πριν την έναρξη η ενδεκάδα του Σαρακηνού (σ.σ. παρατάχθηκε με 4-2-3-1) φωτογραφήθηκε με ένα φανελάκι, το οποίο έγραφε «Ψιάνε περαστικά και πίσω γρήγορα ξανά» για τον μεγάλο άτυχο της ομάδας, που υπέστη ρήξη χιαστών στο παιχνίδι με τη Βέροια.

ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ (Αρσένος): Μισυρλής, Σίνης, Δημόπουλος, Αποστολίδης, Μπιλιτσάκης (46’ Μχαίρας), Αρίας, Θεοχάρης, Λομπάρντι (46’ Γκλαβίνης), Καραμανλής (79’ Ντινιωτάκης), Χάνος, Παπαδημητρίου.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΝΕΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ (Βελιτζέλος): Παγιώτας, Πάνος, Κωτσιόπουλος, Ίτσιος, Μυστρίδης, Κραγιόπουλος, Ελέζι, Κυπαρίσσης (60’ Σέχου), Βουκελάτος, Στεφανίδης (46’ Βαρυτιμίδης-77’ λ. τρ. Τουλίκας), Βιγιάλμπα (60’ Γκίκας).

Αποτελέσματα και σκόρερ (16η)

Απόλλων Καλαμαριάς-Εορδαϊκός 2-0

(24’ Γιουκούδης, 31’ Πιαστόπουλος)

Ερμής Εξοχής-Βέροια 1-1

(68’ πεν. Σεχολάρι-84’ Τζημογιάννης)

Ακρίτες Συκεών-Αστέρας Καρδίτσας 4-2

(49’ Βασαΐτης, 52’ Χριστοδουλίδης, 58’ πεν. Χατζηιωάννου, 72’ Μαυρίδης-56’ Κοντός, 87’ Τ. Κατσιγιάννης)

Σαρακηνός-Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 0-4

(5’ πεν. Κυπαρίσσης, 26’ Μυστρίδης, 34’ Βιγιάλμπα, 78’ Σέχου)

Κοζάνη-Α.Ε. Ευόσμου 3-0

(22’ Σάλα, 77’ Μίχος, 86’ Βλαχόπουλος)

ΑΕ Αλεξάνδρειας-Πιερικός 2-0

(69’ πεν., 88’ Σωτηριάδης)

Βαθμολογία

1.Απόλλων Καλαμαριάς 39

2.Βέροια 36

3.Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 32

4.Πιερικός 25

5.Ερμής Εξοχής 24

6.Α.Ε. Αλεξάνδρειας 23

………………………………………………………

7.Εορδαϊκός 20

8.Ακρίτες Συκεών 18

9.ΦΣ Κοζάνη 18

10.Σαρακηνός 17

11.Αστέρας Καρδίτσας 16

12.Α.Ε. Ευόσμου 2

Επόμενη (17η)

Εορδαϊκός-Βέροια

Αστέρας Καρδίτσας-Απόλλων Καλαμαριάς

Εθνικός Νέου Κεραμιδίου-Ερμής Εξοχής

Α.Ε. Ευόσμου-Ακρίτες Συκεών

Πιερικός-Σαρακηνός

Α.Ε. Αλεξάνδρειας-Κοζάνη

Χρήστος Θανασούλης