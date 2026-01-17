«Πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες του Νέστου, ήρθαμε με πολλές ελλείψεις»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Τόνισε ο Κώστας Προδρομίτης, βοηθός του Νίκου Κεχαγιά

Ο Κώστας Προδρομίτης, συγγενής του Θανάση Προδρομίτη, που έπαιζε πέρσι στη Νίκη και βοηθός του Νίκου Κεχαγιά στον Νέστο, έδωσε το «παρών» στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς με τη Νίκη.

Μεταξύ άλλων τόνισε: «Γνωρίζαμε ότι ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, αλλά φανήκαμε ανταγωνιστικοί στον βαθμό που θέλαμε. Δυσκολέψαμε τον αντίπαλο και του κλείσαμε τους διάδρομους. Στο επιθετικό τρίτο όμως είχαμε ημιτελείς προσπάθειες στο πρώτο ημίχρονο. Δείξαμε την ίδια μαχητικότητα στο δεύτερο μέρος, αλλά χάσαμε λίγο τη συγκέντρωσή μας μετά το χαμένο πέναλτι και δεχθήκαμε το πρώτο γκολ. Από κει και πέρα πήραμε μέτρα στο γήπεδο, προσπαθώντας να απειλήσουμε τον αντίπαλο, αλλά δεχθήκαμε σε μία αντεπίθεση το δεύτερο γκολ και εκεί τελείωσε το ματς.

Πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες μας, γιατί ήρθαμε με πολλές ελλείψεις. Τα παιδιά έδωσαν και την ψυχή τους και το είδατε όλοι. Κρατάμε την εικόνα μας και μας πεισμώνει που δεν πήραμε ούτε έναν βαθμό.

Να ευχηθώ τα καλύτερα για τη Νίκη, έχω και κάποιους φίλους εδώ, είναι μία υγιής ομάδα».

Να σημειωθεί ότι ο Κώστας Προδρομίτης έδειξε ότι είναι gentleman, χαιρετώντας έναν-έναν ξεχωριστά τους δημοσιογράφους στην αίθουσα της συνέντευξης Τύπου.

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις του:

Χρήστος Θανασούλης