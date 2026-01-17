Ισόπαλο χωρίς γκολ το ντέρμπι της Γ’ ΕΠΣΘ ανάμεσα σε Δήμητρα και Ιάσονα Α.Μ.

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ντέρμπι κορυφής είχαμε σήμερα στη Γ’ ΕΠΣΘ με την πρωτοπόρο Δήμητρα να υποδέχεται τον δεύτερο Ιάσονα Α.Μ. Οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες χωρίς τέρματα και έτσι αυτή της Ευξεινούπολης εξακολουθεί να βρίσκεται στο +2 από τον αντίπαλό της.

Στο 50’ και σε σέντρα του Χριστοδούλου η μπάλα βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι. Στο 64’ ο Γκόγκος απέκρουσε δύσκολα με το πόδι κεφαλιά του Μελαχροινάκη, ενώ αντίστοιχα με τα πόδια απέκρουσε και ο Κοντογιάννης σουτ του Γ. Μπιρμπίλη στο 67’. Στο 88’ αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη ο Τσίγγας τον φιλοξενουμένων. Την πρώτη την είχε δει όταν βρισκόταν στον πάγκο της ομάδας του.

ΔΗΜΗΤΡΑ: Γκόγκος, Ρούσας (81’ Παπανικολόπουλος), Λιάκος (62’ Γ. Μπιρμπίλης), Νικοβιώτης, Καραγεώργος, Μπαζής, Μπούτλας (46’ Αγγ. Ξηροκώστας), Επίσκοπος, Ευθ. Ξηροκώστας, Γκρέμι, Καραθόδωρος (30’ Δερμούτης).

ΙΑΣΩΝ Α.Μ.: Κοντογιάννης, Χριστοδούλου, Μπατζιάκας, Ψαρρής, Τσιακτίρης, Στατήρας, Καλιάκης, Ψωμάτης (80’ Σκιαθίτης), Μελαχροινάκης, Χατζηχαλεπλής, Τσιατσιάνης (80’ Τσίγγας).