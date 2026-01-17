Πέττας: «Ήταν ακόμη καλύτερο που ήρθε έτσι η νίκη» (video)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Οι δηλώσεις του παίκτη της Νίκης μετά το 2-0 επί του Νέστου

Ο Ραφαήλ Πέττας, που εκπροσώπησε στη συνέντευξη Τύπου τους παίκτες της Νίκης μετά το 2-0 επί του Νέστου, ανέφερε ότι ήταν ακόμη καλύτερο που ήρθε η νίκη με τον τρόπο που ήρθε, δηλαδή με την ομάδα του να σκοράρει αμέσως μετά από το δικό του χαμένο πέναλτι.

Τόνισε επίσης ότι μέσα σε δευτερόλεπτα άπαντες πίστεψαν ότι το γκολ θα έρθει, όπως και έγινε, και πως η κερκίδα παρά τη δική του άτυχη στιγμή του έδωσε αμέσως ψυχολογία.

Ο Ζακυνθινός επιτελικός μέσος μεταξύ άλλων επεσήμανε: «Ξέραμε ότι θα αντιμετωπίσουμε έναν δυνατό αντίπαλο, που κάνει καλή πορεία. Μπήκε δυνατά, δεν κάναμε τις φάσεις και δεν απειλήσαμε ουσιαστικά, παρότι ήμασταν πιεστικοί, καθώς ο αντίπαλος έκανε πολύ καλή άμυνα. Από κει και πέρα δεν χάσαμε την πίστη μας, ξέρουμε τις δυνατότητές μας και ήρθε δύσκολα, αλλά δίκαια η νίκη. Κάθε παιχνίδι είναι τελικός για μας. Ξεκουραζόμαστε και κοιτάμε τον Μακεδονικό.

Επειδή έχασα εγώ το πέναλτι κι εκεί πάγωσε λίγο ο χρόνος, μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου το πιστέψαμε και είπαμε με τους συμπαίκτες μου «πάμε, θα έρθει το γκολ». Εγώ που ήμουν με τον Λώλη στο κόρνερ είπαμε «αυτό είναι γκολ». Αυτό είναι η ομάδα, αυτό μας χαρακτηρίζει και δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Ήταν ακόμη καλύτερο που ήρθε έτσι η νίκη».

Για το γεγονός ότι δεν ήταν γεμάτο, όπως συνήθως, το Π. Μαγουλάς: «Δεν ήταν ιδανικός ο καιρός να έρθουν οικογένειες και παιδιά, όπως βλέπω σε άλλα ματς. Έχω να πω μόνο καλά λόγια για τον κόσμο, είναι πάντα δίπλα μας και ήταν, παρόλο που το γήπεδο δεν ήταν γεμάτο, όπως με τον Ηρακλή, και πάλι ο 12ος παίκτης».

Για το επόμενο ματς με τον Μακεδονικό: «Εύκολο κάνουμε εμείς κάθε ματς. Δεν θα μας χαριστεί καμία ομάδα. Κοιτάμε τον αντίπαλο, για να τον κάνουμε ανάλυση και πάμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς».

Για το κίνητρο που είχε λόγω της παρουσίας στην κερκίδα ενός πολύ δικού του προσώπου: «Ήταν εδώ η μητέρα μου, δεν την έκανα χαρούμενη με ένα γκολ., αλλά η προσπάθεια μετρά. Πάντως μετά το πέναλτι όλη η κερκίδα μου έδινε ψυχολογία. Συνεχίζουμε, δεν έγινε κάτι».

υ Ραφαήλ Πέττα στο παρακάτω βίντεο:



Χρήστος Θανασούλης