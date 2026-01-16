Η στιγμή που μεθυσμένη 24χρονη οδηγός καρφώνεται σε σταθμευμένα οχήματα (βίντεο)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που η 24χρονη οδηγός καρφώνεται με το αυτοκίνητό της σε σταθμευμένα οχήματα, τα ξημερώματα της Παρασκευής, σε κεντρικό δρόμο της ανατολικής Θεσσαλονίκης, δημοσιεύει το protothema.gr.

Όπως φαίνεται στο υλικό που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας κοντινής επιχείρησης, η νεαρή γυναίκα, η οποία οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, χάνει τον έλεγχο του αυτοκινήτου της και περνά στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, ενώ στη συνέχεια προσκρούει σε σταθμευμένα οχήματα επί της οδού Μάρκου Μπότσαρη.



Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα, με την 24χρονη να καταλήγει πάνω σε συνολικά 15 σταθμευμένα αυτοκίνητα, καθώς και σε κατάστημα και περίπτερο.

Στην οδηγό διενεργήθηκε αλκοτέστ, το οποίο έδειξε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης. Ακολούθως, η 24χρονη συνελήφθη και σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.



Πηγή: protothema.gr