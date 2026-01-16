Γιάννης Κίτσιος στο Ράδιο ΕΝΑ: «Τα κρασιά και το τσίπουρο της «ΔΗΜΗΤΡΑΣ» θα είναι σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Στρατηγικό deal του Συνεταιρισμού Ν. Αγχιάλου με τα Ελληνικά Οινοποιεία

Το 2026 διαφαίνεται να είναι για τον Αγροτικό Οινοποιητικό Συνεταιρισμό Νέας Αγχιάλου «Η Δήμητρα» μια χρονιά σταθμός, μετά και το στρατηγικό deal του με τα Ελληνικά Οινοποιεία, που θα βάλουν στα ράφια και τις προθήκες όλων των καταστημάτων της Ελλάδας αλλά και στο εξωτερικό τα ξεχωριστά κρασιά και το τσίπουρο της περιοχής. Ο Όμιλος Ελληνικά Οινοποιεία ανακοίνωσε τη συνεργασία του με τον Συνεταιρισμό, με τον πρόεδρο κ. Γιάννη Κίτσιο να υπογραμμίζει μιλώντας στο Ράδιο ΕΝΑ και στον Δημήτρη Καρεκλίδη, πως πλέον και η παραγωγή θα αυξηθεί, αλλά και θα πολλαπλασιαστούν οι τζίροι προς όφελος και του Συνεταιρισμού και των συνεταιριστών.

Η συμφωνία αυτή θα έχει διάρκεια 12ετίας και στόχος είναι η ενίσχυση της παρουσίας των προϊόντων του Συνεταιρισμού, σε συνέργεια με την εμπορική δραστηριότητα και το χαρτοφυλάκιο των Ελληνικών Οινοποιείων (Boutari, Semeli, Scalarea, Noctera, IOΛΗ) καθώς και η βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας μέσω γεωγραφικών και οργανωτικών συνεργιών.

Με βάση τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, εκτιμάται ότι ο κύκλος εργασιών του Συνεταιρισμού θα ενισχυθεί σημαντικά εντός της επόμενης τριετίας.

Σύμφωνα με τον κ. Κίτσιο τα Ελληνικά Οινοποιεία έχουν ένα πολύ μεγάλο δίκτυο, μεγάλο πελατολόγιο και μια δυναμική στην αγορά κι αυτό σημαίνει πως τα προϊόντα του Συνεταιρισμού Αγχιάλου θα μπουν σε όλα τα σημεία.

«Θα αυξηθούν τα προϊόντα και θα πολλαπλασιαστεί ο τζίρος μας. Φανταστείτε ότι θα μπούμε σε όλη την Ελλάδα. Το δικό μας το δίκτυο έφτανε και σε άλλες περιοχές, εκτός της Θεσσαλίας, αλλά όχι σε τέτοια μεγάλη κλίμακα», σημείωσε ο κ. Κίτσιος.

Τόνισε δε ότι ο Συνεταιρισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» έχει μεγάλες δυνατότητες και τον χαρακτήρισε ως ένα μεγάλο «μαγαζί».

«Έχουμε ένα σύγχρονο εργοστάσιο, που έχει απεριόριστες δυνατότητες στο θέμα της ποσότητας. Εμείς θέλαμε μία εταιρεία, που θα μπορούσε να αυξήσει τις πωλήσεις, να τις διπλασιάσει, να τις τριπλασιάσει και με αυτή τη λογική κάναμε αυτή τη συνεργασία. Η αντιπροσωπεία πήρε τα προϊόντα μας για όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό», υπογράμμισε.

Όφελος για τον Συνεταιρισμό και τους συνεταιριστές

Η στρατηγική αυτή κίνηση φέρνει την αλλαγή σελίδας στην μακρόχρονη πορεία του Συνεταιρισμού αλλά και πολλά οφέλη για τους ίδιους τους συνεταιριστές.

«Οι πάντες έχουν όφελος. Εάν ο Συνεταιρισμός έχει κέρδη, θα τα απολαύσουν οι συνεταίροι. Φέτος η παραγωγή ήταν πολύ καλή. Τελευταία κάνουν και αναδιάρθρωση οι παραγωγοί στα αμπέλια, έβαλαν και νέες ποικιλίες όπως το μοσχάτο Αλεξάνδρειας και δίνουν δυνατότητες για καλύτερα ποιοτικά κρασιά και τσίπουρο, γιατί ό,τι ποιότητα έχεις, τέτοια ποιότητα έχεις στο κρασί και στο τσίπουρο», τόνισε ο κ. Κίτσιος.

Ο Αγροτικός Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Νέας Αγχιάλου «Η Δήμητρα» όμως για να φτάσει στο σημείο να κλείσει αυτή τη μεγάλη συμφωνία, πέρασε δύσκολα τα προηγούμενα χρόνια, με τις φωτιές το 2023 να καταστρέφουν μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό.

Τρία χρόνια μετά, όλοι έχουν αφήσει την περιπέτεια αυτή πίσω τους και κοιτούν με αισιοδοξία το μέλλον. «Οι ζημιές έχουν αποκατασταθεί. Δεν το βάλαμε κάτω και το πετύχαμε. Πάντα θέλει επιμονή και υπομονή στη ζωή. Ο Συνεταιρισμός ήταν και ασφαλισμένος, δεν είμασταν ξεκρέμαστοι», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κίτσιος, καταλήγοντας.

Απόδοση ραδιοφωνικής συνέντευξης: Δήμητρα Παλαιοδημοπούλου