Ποια χιονοδρομικά κέντρα είναι ανοιχτά στην Ελλάδα

Στα λευκά καλύφθηκαν τα χιονοδρομικά κέντρα σε πολλές περιοχές της χώρας, περιμένοντας τους επισκέπτες να διασκεδάσουν κάνοντας δραστηριότητες στο χιόνι.

Ανάμεσα στα χιονοδρομικά κέντρα που άνοιξαν είναι στο Πισοδέρι Φλώρινας και στη Βασιλίτσα Γρεβενών, με το χιόνι να σκεπάζει τις κορυφές αλλά και μεγάλο μέρος των πιστών. Η χιονόπτωση αναμένεται να συνεχιστεί και τις νυχτερινές ώρες, ενισχύοντας το χειμωνιάτικο σκηνικό.

Το πρώτο αυτό κύμα χιονιού έφερε αισιοδοξία στους υπευθύνους των κέντρων, οι οποίοι ευελπιστούν στο να συνεχιστεί η χιονόστρωση, ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν κανονικά και να υποδεχθούν τους επισκέπτες.

Τα 8 χιονοδρομικά που είναι ανοιχτά