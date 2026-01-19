Πότε ξεκινούν οι πληρωμές για τις συντάξεις Φεβρουαρίου, οι ημερομηνίες ανά ταμείο

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Στα τέλη Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές των συντάξεων Φεβρουαρίου 2026, σύμφωνα με τον διαχωρισμό μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών, όπως προβλέπει ο ισχύων προγραμματισμός του e-ΕΦΚΑ.

Την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 θα καταβληθούν:

-οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ,

-οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του e-ΕΦΚΑ, βάσει του ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι

Μισθωτοί και Μη Μισθωτοί από 1/1/2017 και μετά),

καθώς και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο για Μισθωτούς όσο και για Μη Μισθωτούς.

Την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 θα ακολουθήσουν:

οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και λοιπών εντασσόμενων φορέων),

καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.