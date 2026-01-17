Αποτελέσματα, σκόρερ και βαθμολογία στον 1ο όμιλο της SL2 (17η αγωνιστική)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ξανά πρώτος ο ΠΟΤ Ηρακλής

Στην κορυφή του 1ου ομίλου της Σούπερ Λιγκ 2 ανέβηκε και πάλι ο ΠΟΤ Ηρακλής, που στο Καυτανζόγλειο έκανε δικό του το ντέρμπι κορυφής με την Αναγέννηση Καρδίτσας, την οποία κέρδισε 1-0 μπροστά σε σχεδόν 7.000 φίλους του με το γκολ του Θεοδόση Μαχαίρα στο 27’, προσπερνώντας την κατά δύο βαθμούς.

Άνετες νίκες σημείωσαν οι δεύτερες ομάδες του ΠΑΟΚ και του Αστέρα Τρίπολης, όπως μαρτυρά το 1-3 επί του Μακεδονικού και το 4-1 επί του Καμπανιακού αντίστοιχα, ενώ η Καβάλα επικράτησε με 2-0 του ΠΑΣ Γιάννινα.

Αν στο φινάλε της κανονικής διάρκειας πάρουν το τρίποντο ο ΠΟΤ Ηρακλής, η Αναγέννηση Καρδίτσας και η Νίκη, θα ξεκινήσουν το μίνι πρωτάθλημα ανόδου με 22, 21 και 20 βαθμούς αντίστοιχα.

Τα αποτελέσματα της 17ης αγωνιστικής της Super League 2 και οι σκόρερ:

Σάββατο 17/1

Αστέρας Τρίπολης Β’-Καμπανιακός 4-1

(21’ πεν. Σιμόνι, 45’, 77’ Γραμμένος, 51’ Φρόκου-54’ Αλμπάνης)

Ηρακλής-Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0

(27’ Μαχαίρας)

Νίκη Βόλου-Νέστος Χρυσούπολης 2-0

(61’ Λουκίνας, 86’ Στοΐλκοβιτς)

Καβάλα-ΠΑΣ Γιάννινα 2-0

(56’ Αλιατίδης, 67 ’Σιφναίος)

Μακεδονικός-ΠΑΟΚ Β’ 1-3

(23’ Καντάβ-11’, 55’ πεν. Γκιτέρσος, 90+3’ Αδάμ)

Βαθμολογία

1.ΠΟΤ Ηρακλής 41

2.Αναγέννηση Καρδίτσας 39

3.Νίκη Βόλου 36

4.Αστέρας Τρίπολης Β’ 31

………………………………………………..

5.Καβάλα 22

6.ΠΑΟΚ Β 21

7.Νέστος Χρυσούπολης 15

8.Καμπανιακός 15

9.ΠΑΣ Γιάννινα 10

10.Μακεδονικός 6

Επόμενη (18η)

Αναγέννηση Καρδίτσας-Νέστος Χρυσούπολης

Καβάλα-Αστέρας Τρίπολης Β’

Μακεδονικός-Νίκη Βόλου

ΠΑΟΚ Β’-Καμπανιακός

ΠΑΣ Γιάννινα-Ηρακλής