Νίκες για Αγχίαλο, Πανιώνιο και Α.Ε. 2002 στη Β’ Τοπική

Τρία ματς πραγματοποιήθηκαν σήμερα Σάββατο (17/1) στη Β’ Τοπική με την Αγχίαλο να παίρνει το “διπλό” στην έδρα των Άνω Λεχωνίων με 1-2, αφού σκόραρε με τον Κάρρο στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο τυπικά φιλοξενούμενος Πανιώνιος νίκησε 0-2 τον ΝΠΣ Βόλο Β’, στο Βασδέκειο που είναι η κοινή τους έδρα, ενώ στα Καλά Νερά η Α.Ε. 2002 επιβλήθηκε 2-1 των Μυρμηδόνων. Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και οι σκόρερ:
Α.Ε. 2002-Μυρμηδόνες 2-1
(11’ Φωτούλας, 66’ Γκέτσιος-44’ Μάτζαρης)
ΝΠΣ Βόλος Β’-Πανιώνιος 0-2
(37’ πεν. Κανιούρας, 89’ Δαγγούλης)
Άνω Λεχώνια-Αγχίαλος 1-2
(20’ Πλόχα-17’ Παππάς, 95’ Κάρρος)
