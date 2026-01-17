Στο 90′ έσωσε τον βαθμό ο Τοξότης που έφερε 1-1 με την Ακρόπολη

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Τοξότης και Ακρόπολη έχουν ως στόχο την παραμονή στην Α’ ΕΠΣΘ οπότε ήθελαν πάση θυσία τη νίκη στο μεταξύ τους ματς στο βοηθητικό του ΕΑΚ. Ωστόσο, το τελικό 1-1 σφράγισε τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων, με τους γηπεδούχους να ισοφαρίζουν στο 90′.

Ο Τοξότης παραμένει χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα με μόλις τρεις ισοπαλίες σε 12 παιχνίδια, ενώ η Ακρόπολη έχει μεν τρεις βαθμούς περισσότερους από τον αντίπαλό της, αλλά της δόθηκε η ευκαιρία να κερδίσει και να αυξήσει τη διαφορά αφού για μεγάλο διάστημα έπαιζε με παίκτη παραπάνω, ενώ είχε και το προβάδισμα ως το τελευταίο λεπτό. Πάντως, αξίζει να αναφέρουμε ότι ο πόντος που πήρε είναι ο πρώτος της μακριά από το Σέσκλο, καθώς είχε χάσει και στα πέντε προηγούμενα παιχνίδια που ήταν φιλοξενούμενη.

Στο 53’ ο Τοξότης έμεινε με 10 παίκτες λόγω αποβολής με δεύτερη κίτρινη του Σιμιτσή για “θέατρο” και στο 58’ ο Κόπο με σουτ έγραψε το 0-1 για την Ακρόπολη. Οι γηπεδούχοι δεν το έβαλαν κάτω και στο 90’ κατάφεραν να ισοφαρίσουν με την κεφαλιά του Ιωάννου.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Μπράνος, Παναγιώτου, Μανωλόπουλος, Ιωάννου, Αράπης (91′ Σαλιάσι), Παπουτσής, Ε. Ντρόνγκα (91′ Κορώνης), Κόσσυφας, Σιμιτσής, Αντωνίου (75′ Νακόπουλος), Ιορδανίδης (54′ Α. Ντρόνγκα, 91′ Παπακοσμάς).

ΑΚΡΟΠΟΛΗ: Βίτσος, Πούλιος, Στρούγγης, Κόκκας (60’ Μπέκος), Αχ. Δαμάσκος, Μαυρίδης, Κόπο, Τσούτσας (60’ Τ. Κολυμήτρας), Παγώνης (60’ Ζαρίφης), Πατσής (85’ Γκατζούνας), Πασσιάς.

Γ.Π.