Στο 90′ έσωσε τον βαθμό ο Τοξότης που έφερε 1-1 με την Ακρόπολη

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ
Δημοσιεύθηκε
Τροποποιήθηκε

Τοξότης και Ακρόπολη έχουν ως στόχο την παραμονή στην Α’ ΕΠΣΘ οπότε ήθελαν πάση θυσία τη νίκη στο μεταξύ τους ματς στο βοηθητικό του ΕΑΚ. Ωστόσο, το τελικό 1-1 σφράγισε τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων, με τους γηπεδούχους να ισοφαρίζουν στο 90′.

Ο Τοξότης παραμένει χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα με μόλις τρεις ισοπαλίες σε 12 παιχνίδια, ενώ η Ακρόπολη έχει μεν τρεις βαθμούς περισσότερους από τον αντίπαλό της, αλλά της δόθηκε η ευκαιρία να κερδίσει και να αυξήσει τη διαφορά αφού για μεγάλο διάστημα έπαιζε με παίκτη παραπάνω, ενώ είχε και το προβάδισμα ως το τελευταίο λεπτό. Πάντως, αξίζει να αναφέρουμε ότι ο πόντος που πήρε είναι ο πρώτος της μακριά από το Σέσκλο, καθώς είχε χάσει και στα πέντε προηγούμενα παιχνίδια που ήταν φιλοξενούμενη.

Στο 53’ ο Τοξότης έμεινε με 10 παίκτες λόγω αποβολής με δεύτερη κίτρινη του Σιμιτσή για “θέατρο” και στο 58’ ο Κόπο με σουτ έγραψε το 0-1 για την Ακρόπολη. Οι γηπεδούχοι δεν το έβαλαν κάτω και στο 90’ κατάφεραν να ισοφαρίσουν με την κεφαλιά του Ιωάννου.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Μπράνος, Παναγιώτου, Μανωλόπουλος, Ιωάννου, Αράπης (91′ Σαλιάσι), Παπουτσής, Ε. Ντρόνγκα (91′ Κορώνης), Κόσσυφας, Σιμιτσής, Αντωνίου (75′ Νακόπουλος), Ιορδανίδης (54′ Α. Ντρόνγκα, 91′ Παπακοσμάς).
ΑΚΡΟΠΟΛΗ: Βίτσος, Πούλιος, Στρούγγης, Κόκκας (60’ Μπέκος), Αχ. Δαμάσκος, Μαυρίδης, Κόπο, Τσούτσας (60’ Τ. Κολυμήτρας), Παγώνης (60’ Ζαρίφης), Πατσής (85’ Γκατζούνας), Πασσιάς.

Γ.Π. 

Ελάτε στο Viber
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε μας στο Google News
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Ελάτε στο Messenger
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ