«Πεντακάθαρη η νίκη μας, οι παίκτες είχαν ψυχικά αποθέματα μετά το χαμένο πέναλτι» (video)

Οι δηλώσεις του Κώστα Γεωργιάδη μετά το Νίκη-Νέστος 2-0

Για πεντακάθαρη και δικαιότατη νίκη έκανε λόγο μετά το 2-0 επί του Νέστου Χρυσούπολης ο προπονητής της Νίκης, Κώστας Γεωργιάδης, στη συνέντευξη Τύπου στο Π. Μαγουλάς, τονίζοντας ότι στο δεύτερο 45λεπτο η ομάδα του άλλαξε ως προς την ένταση και την ενέργεια. Ειδική μνεία έκανε στο γεγονός ότι η ομάδα του σκοράρει αμέσως μετά το χαμένο πέναλτι, σχολιάζοντας ότι αυτό αποδεικνύει τα ψυχικά αποθέματα που υπάρχουν.

Μεταξύ άλλων ο κ. Γεωργιάδης, που δέχτηκε και τις ευχές όλων για τα σημερινά γενέθλιά του, δήλωσε: «Πετύχαμε μία σπουδαία νίκη απέναντι σ’ έναν αντίπαλο που είναι σκληροτράχηλος και που στον πρώτο γύρο μας δυσκόλεψε πάρα πολύ.

Σίγουρα η δυσκολία του αγώνα είχε να κάνει και με τα δικά μας τελευταία όχι και τόσο καλά αποτελέσματα, τα οποία μας κράτησαν λίγο πίσω από την πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Ήταν ένα παιχνίδι must win και κάναμε το χρέος μας.

Στο πρώτο ημίχρονο φτάναμε μέχρι το επιθετικό τρίτο, αλλά οι ευκαιρίες μας είναι λιγοστές. Στο δεύτερο ημίχρονο αλλάζει η ένταση και η ενέργειά μας και βρίσκουμε λύσεις διαφορετικές με βάση και τις κατευθύνσεις που δώσαμε στα παιδιά. Οι αλλαγές που έγιναν, βοήθησαν πάρα πολύ.

Θέλω να τονίσω ότι χάνεται το πέναλτι και με όλο το βάρος που υπάρχει και την πίεση για τη νίκη, τα παιδιά στην επόμενη φάση σκοράρουν κι αυτό δεν είναι θέμα τύχης, αλλά είναι ψυχικά αποθέματα, τα οποία πηγάζουν από την πίστη που έχουμε στην ομάδα.

Πετύχαμε μία πεντακάθαρη και δικαιότατη νίκη. Κάναμε το πρώτο βήμα και θα πρέπει να πάμε με πολύ σεβασμό στην έδρα του Μακεδονικού, παρόλο που βρίσκεται στην τελευταία θέση, για να τερματίσουμε κοντά στην πρώτη θέση.

Ο αντίπαλός μας είχε μία καλή ανασταλτική λειτουργία, αλλά κάναμε κι εμείς αρκετά λάθη με πολλές επαφές. Αυτό άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά πάντα υπάρχει και ο αντίπαλος. Είναι σπουδαίο ότι με όποια δυσκολία υπάρχει συνεχίσαμε με πίστη.

Είμαστε μία ομάδα τακτική και με αγωνιστικό πλάνο. Αυτό είναι υπέρ των ποδοσφαιριστών που βρίσκονται πολύ καιρό στην ομάδα. Τα νέα αποκτήματα πάντα θέλουν χρόνο. Δώσαμε με λίγο ρίσκο θέση στην ενδεκάδα στον Βίκτορ Φερνάντεθ, έκανε παραπάνω επαφές απ’ ό,τι θα ‘πρεπε, αλλά δεν πρέπει να «ευνουχίσουμε» το ταλέντο του, γιατί είναι ένας χαρισματικός ποδοσφαιριστής, που θα χρειαστούμε. Ο Ντούσαν (σ.σ. Στοΐλκοβιτς) είναι ένα παιδί που γνωρίζει το πλάνο.

Πήρε την ευκαιρία του και ο Αχιλλέας Σαλαμούρας και είμαι ευχαριστημένος που μπήκε από την αρχή του παιχνιδιού, όπως και ο Φερνάντεθ. Οι αλλαγές δεν έχουν να κάνουν με το αν τα πήγαν πολύ καλά ή όχι, αλλά με το πώς θα βοηθήσουμε την ομάδα».

Χρήστος Θανασούλης