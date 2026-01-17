Δυσκολεύτηκε, αλλά επικράτησε απόλυτα δίκαια με 2-0 του Νέστου η Νίκη

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Για την 17η αγωνιστική του 1ου ομίλου της Σούπερ Λιγκ 2 στο Π. Μαγουλάς

Στο Π. Μαγουλάς για την 17η αγωνιστική του 1ου ομίλου της Σούπερ Λιγκ 2 η Νίκη μπορεί να συνάντησε δυσκολίες, αλλά επικράτησε απόλυτα δίκαια με 2-0 του Νέστου Χρυσούπολης με γκολ του Λουκίνα στο 61’ και του Στοΐλκοβιτς στο 86’ και έφτασε τους 36 βαθμούς, επιστρέφοντας στα τρίποντα μετά από δύο ισοπαλίες.

Στο πρώτο 45λεπτο η Νίκη μπορεί να είχε την κατοχή της μπάλας, αλλά ήταν μέτρια, χωρίς ιδέες και δεν μπόρεσε να φανεί επικίνδυνη, με συνέπεια οι συμπαγείς αμυντικά φιλοξενούμενοι να κρατήσουν εύκολα το μηδέν.

Στο δεύτερο μέρος οι γηπεδούχοι ανέβασαν στροφές και μπορεί μέχρι το 58’ που κέρδισαν πέναλτι να μην είχαν κάνει σημαντική τελική προσπάθεια, αλλά ήταν πιο πιεστικοί και μεγαλύτερη ένταση στο παιχνίδι τους. Ο Πέττας μπορεί να νικήθηκε από τον Αστρά στην εκτέλεση του πέναλτι, αλλά δευτερόλεπτα μετά βρήκε με κόρνερ τον Λουκίνα, που άνοιξε το σκορ με το κεφάλι στο 61’.

Η Νίκη αντεπεξήλθε με επιτυχία σε κάποια «στημένα» του Νέστου, που σε όλο το δεύτερο 45λεπτο δεν έκανε ούτε μία φάση, με τους γηπεδούχους να φτάνουν και σε δεύτερο τέρμα, που επισφράγισε τη νίκη τους, με τον Στοΐλκοβιτς στο 86’ μετά από ασίστ του Λουκίνα.

Ντεμπούτο έκανε ο Πλέγας, που μπήκε στο γήπεδο στο 77’ στη θέση του Πέττα, αλλά και ο Λεό, που πήρε στο 86’ τη θέση του Λώλη.

Η διάταξη των δύο ομάδων

Για τη Νίκη επιλέχθηκε ο Γκαραβέλης κάτω από τα δοκάρια, ενώ οι Αρίας, Γκαντέλιο (πλάγιοι μπακ), Τζανετόπουλος, Σιούτας (στόπερ) ήταν στην άμυνα. Ο Σαλαμούρας στην πρώτη του εμφάνιση ως βασικός συνέθεσε με τον Νταμιάν Σίλβα το δίδυμο των αμυντικών χαφ, ενώ οι Πέττας (δεκάρι), Λώλης, Φερνάντεθ (εξτρέμ) έπαιζαν πίσω από τον φορ Λουκίνα.

Από την άλλη ο Νέστος Χρυσούπολης είχε τον … μασκοφόρο Αστρά στην εστία, ενώ οι Λέλεκας, Δημητριάδης (πλάγιοι μπακ), Δερμιτζάκης, Γκιώνης (στόπερ) αποτέλεσαν την αμυντική τετράδα. Ο Γιαξής ήταν ο κλασικός αμυντικός χαφ, οι Ψάλτης, Τσίκος ήταν εσωτερικοί μέσοι, με τους Γκάτα (δεξιά), Κωστίκα (αριστερά), Σέα (κορυφή) να βρίσκονται στην επίθεση.

Οι φάσεις του α’ μέρους

2’ άουτ από το αριστερό δοκάρι πέρασε το δεξί σουτ του Λουκίνα από το ύψος της περιοχής

19’ ο Αρίας συνέκλινε και σούταρε με το αριστερό, αλλά ο Αστράς έπεσε και μπλόκαρε στην αριστερή του γωνία

29’ ακίνδυνο το μακρινό σουτ του Ψάλτη, που πέρασε άουτ

39’ ο Σέα από πλάγια δεξιά της μεγάλης περιοχής έκανε το σουτ, που μπλόκαρε στην αριστερή του γωνία ο Γκαραβέλης

43’ η μπάλα στρώθηκε στον Λώλη, που είχε συγκλίνει στον άξονα, αλλά το σουτ που έκανε από το ύψος της περιοχής δεν είχε την απαιτούμενη δύναμη και ο Αστράς μπλόκαρε εύκολα

Οι φάσεις του β’ μέρους

58’ η Νίκη κέρδισε πέναλτι για καθαρό κράτημα της φανέλας του Δερμιτζάκη στον Λουκίνα, που έπεσε στο έδαφος

59’ ο Πέττας εκτέλεσε το πέναλτι χωρίς πολλή δύναμη και ενώ φάνηκε να ξεγελά τον Αστρά, αυτός με το αριστερό χέρι βρήκε την μπάλα με το δεξί χέρι και την έστειλε στο αριστερό δοκάρι, με τον Δερμιτζάκη να απομακρύνει σε κόρνερ

60’ ΓΚΟΛ 1-0 από το κόρνερ, που εκτέλεσε από τα αριστερά ο Πέττας, ο Λουκίνας αφύλακτος λίγο έξω από τη μικρή περιοχή με άψογη κεφαλιά στη δεξιά γωνία άνοιξε το σκορ για τη Νίκη

63’ ψηλά άουτ το σουτ του Νταμιάν Σίλβα υπό καλές προϋποθέσεις

68’ σημαντική ευκαιρία για τη Νίκη, με το διαγώνιο αριστερό σουτ του Πέττα εντός περιοχής να περνά λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι

72’ κακή εκτέλεση του Λουκίνα με το κεφάλι μετά τη σέντρα του Πέττα από τ’ αριστερά, με την μπάλα να περνά παράλληλα με την εστία

86’ ΓΚΟΛ 2-0 ο Λώλης από τα δεξιά ύψωσε την μπάλα για τον Λουκίνα, που με το κεφάλι βρήκε στο πίσω δοκάρι τον Στοΐλκοβιτς, που είχε κάνει σωστή κίνηση. Ο Σέρβος έπρεπε απλώς να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα και το έκανε, «κλειδώνοντας» το τρίποντο για την ομάδα του

Κίτρινες: Λώλης, Τζανετόπουλος-Σέα, Λέλεκας, Κωστίκα, Δερμιτζάκης, Γκιώνης

ΝΙΚΗ (Γεωργιάδης): Γκαραβέλης Αρίας, Γκαντέλιο, Τζανετόπουλος, Σιούτας, Σαλαμούρας (46’ Έππας), Νταμιάν Σίλβα, Πέττας (77’ Πλέγας), Λώλης (86’ Λεό), Φερνάντεθ (46’ Στοΐλκοβιτς), Λουκίνας (91’ Βουτσάς)

ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ (Κεχαγιάς): Αστράς, Λέλεκας, Δημητριάδης (72’ Φόρντος), Δερμιτζάκης, Γκιώνης, Γιαξής, Ψάλτης (80’ Σαπουντζής), Τσίκος, Γκάτα (67’ Σταυρόπουλος), Κωστίκα, Σέα.

Χρήστος Θανασούλης