“Όρθιος” στα Λεχώνια ο Αίας, πήρε 1-1 από την Ε.Λ. Νηλέας παίζοντας με 10 παίκτες

Από ένα βαθμό πήραν η Ένωση Λεχωνίων-Νηλέας και Αίας Σούρπης μετά το μεταξύ τους 1-1. Το αποτέλεσμα αφήνει περισσότερο ικανοποιημένους τους φιλοξενούμενους διότι από πολύ νωρίς έπαιζαν με 10 παίκτες και βρέθηκαν πίσω στο σκορ, αλλά κατάφεραν να φέρουν το ματς στα ίσα παρά το αριθμητικό τους μειονέκτημα.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 11’ με τον νεοαποκτηθέντα Τόμε που ευστόχησε σε πέναλτι, το οποίο είχε επιφέρει και την αποβολή του ποδοσφαιριστή του Αίαντα Χριστέλου. Η κατάσταση που διαμορφώθηκε ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκή για την Ε.Λ. Νηλέας, που ήθελε και δεύτερο γκολ για να “κλειδώσει” τη νίκη της, το οποίο δεν κατάφερε να πετύχει.

Από την άλλη πλευρά, οι παίκτες του Αίαντα Σούρπης δεν το έβαλαν κάτω. Παρά το ότι ήταν λιγότεροι στο γήπεδο προσπάθησαν για το καλύτερο και στο 68’ δικαιώθηκαν όταν ο Θανάσης Κατσαβριάς με προβολή έκανε το 1-1, που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

Ε.Λ. ΝΗΛΕΑΣ: Κοντοβάς, Χασιώτης, Φουντουλίτσας, Χότζα, Σανάι, Πρίφτι, Άλμπαν Κόντρα (75’ Βαρβέκης), Νταβλαμάνος, Τόμε, Σίμος Σκέμπι.

ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ: Χαλάτσης, Δρόσος, Γκρίνιας, Ι. Ξηροκώστας, Χριστέλος, Χειλάς, Κ. Κατσαβριάς, Οριέλ Κόντρα (61’ Χριστόπουλος), Ντούρας, Θ. Κατσαβριάς, Λάμπος.

Γ.Π.