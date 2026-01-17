Απέκτησε Ζήση και παρουσίασε Τζινιέρη και Μπαλούλη ο Διαγόρας

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Στην απόκτηση του μεσοαμυντικού Χρήστου Ζήση προχώρησε ο Διαγόρας Στεφανοβικείου που επί πλέον παρουσίασε και δύο παίκτες, τους Ηλία Τζινιέρη και Δημήτρη Μπαλούλη. Αναλυτικά;

“Η διοίκηση του ΑΕΣ “Διαγόρας” γνωστοποιεί την ένταξη στην ομάδα μας του 27χρονου ποδοσφαιριστή Χρήστου Ζήση. Ο Χρήστος αγωνίζεται στο χώρο του κέντρου και της άμυνας και έχει αγωνιστεί στον Απόλλωνα Καναλίων και εσχάτως στον Άνθιμο Γαζή.

Να συμπληρώσουμε ακόμη ότι στη φετινή προσπάθεια της ομάδας έχουν ενσωματωθεί από την αρχή της χρονιάς άλλα δύο παιδιά, οι μεσοεπιθετικοί Ηλίας Τζινιέρης και Δημήτρης Μπαλούλης. Ο Ηλίας αγωνιζόταν στην Ακρόπολη Σέσκλου ενώ ο Δημήτρης επανήλθε στην ομάδα μετά το περυσινό του πέρασμα από τον Νηλέα. Με την συνεπή καθοδήγηση του Δημήτρη Ζιώγα συνεχίζουμε…”.