Μόνη στην 3η θέση της Α’ ΕΠΣΘ η Αγία Άννα μετά το 2-0 επί του Πυράσου

Μόνη στην 3η θέση της βαθμολογίας της Α’ ΕΠΣΘ έμεινε η Αγία Άννα μετά τη νίκη της με 2-0 επί του Πυράσου με τον οποίο ισοβαθμούσε πριν το μεταξύ τους παιχνίδι στο Olimpico Sport Club.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν 1-0 με την κεφαλιά του Γιάννη Κορέτα στο 13ο λεπτό, ενώ το 2-0 σημείωσε ο Δημήτρης Σέττος από τη βούλα του πέναλτι. Αυτό ήταν το 12ο φετινό του τέρμα με τον έμπειρο επιθετικό να βρίσκεται στην 1η θέση του πίνακα των σκόρερ.

ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ: Η. Αϊντίνι, Τάσσος, Μπαγλατζής (81’ Μαμπρούκ), Καλτσουνάς, Χολέβας (49’ Στεργιόπουλος), Θ. Κυρίτσης, Σταθαράς, Κόλα, Σέττος, Δ. Κόκας (21’ Κανελλάκης), Κορέτα (81’ Α. Κόκας).

ΠΥΡΑΣΟΣ: Φαγιέ, Κουφογάζος, Τόγιας, Λαφάρας, Διαμαντένιας, Θεοδωρόπουλος, Θυμιόπουλος (81’ Καραγιώργος), Γ. Λιακόπουλος, Ροτζέριο, Γκαραβέλας, Πέτσας (73’ Θ. Λιακόπουλος).

Γ.Π.