Στον Μητροπολίτη Δημητριάδος η νέα πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου Έρτζη Χρυσοχού

Εθιμοτυπική επίσκεψη πραγματοποίησε σήμερα, Παρασκευή 16 Ιανουαρίου η νέα πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου, κ. Έρτζη Χρυσοχού, στον Μητροπολίτη Δημητριάδος κ. Ιγνάτιο, στο γραφείο του στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και προοπτικές συνεργασίας μεταξύ της τοπικής Εκκλησίας και του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου, με στόχο την υποστήριξη των πολιτών και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης στην τοπική κοινωνία. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα εγκάρδιο κλίμα, με αμοιβαία διάθεση για ουσιαστική συνεργασία προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.