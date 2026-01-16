Στον Μητροπολίτη Δημητριάδος η νέα πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου Έρτζη Χρυσοχού

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ
Δημοσιεύθηκε

Εθιμοτυπική επίσκεψη πραγματοποίησε σήμερα, Παρασκευή 16 Ιανουαρίου η νέα πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου, κ. Έρτζη Χρυσοχού, στον Μητροπολίτη Δημητριάδος κ. Ιγνάτιο, στο γραφείο του στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας.
Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και προοπτικές συνεργασίας μεταξύ της τοπικής Εκκλησίας και του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου, με στόχο την υποστήριξη των πολιτών και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης στην τοπική κοινωνία. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα εγκάρδιο κλίμα, με αμοιβαία διάθεση για ουσιαστική συνεργασία προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Ελάτε στο Viber
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε μας στο Google News
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Ελάτε στο Messenger
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ