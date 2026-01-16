Έκκληση του Εσταυρωμένου για χειμερινά ανδρικά ρούχα και κουβέρτες

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Το Κέντρο Διαχείρισης Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ΚΕ.Δ.Α.Β) της Μητρόπολης Δημητριάδος, δέχεται καθημερινά επισκέψεις και αιτήματα απόρων προσώπων, οικογενειών και κοινωνικών υπηρεσιών (φυλακών, κρατητηρίων, κέντρων φιλοξενίας προσφύγων, ιδρυμάτων, ξενώνων κ.α.) που ζητούν επιμόνως χειμερινά ανδρικά ενδύματα.

Για το λόγο αυτό ο «Εσταυρωμένος» απευθύνει έκκληση σε όλους να συμβάλουν στην προσπάθεια συγκέντρωσης των ειδών για να ζεσταθούν, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, εκατοντάδες άνθρωποι, που στοιβάζονται σε χώρους εγκλεισμού, φτώχειας και ανέχειας.

Τα είδη που ζητούνται είναι (μόνο ανδρικά): Παντελόνια τζιν (για νέους από 18 – 22 ετών), φόρμες, μπλούζες, ζακέτες, μπουφάν, αθλητικά υποδήματα αλλά και παπλώματα και κουβέρτες.

Όσοι επιθυμούν να συμβάλουν μπορούν να παραδώσουν τις προσφορές τους στο ΚΕ.Δ.Α.Β. (Θουκυδίδου 10, στον Βόλο, τηλέφωνο 2421310021) καθημερινά (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) από 10:00 π.μ. – 12:30 μ.μ..