Έκκληση του Εσταυρωμένου για χειμερινά ανδρικά ρούχα και κουβέρτες

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ
Δημοσιεύθηκε

Το Κέντρο Διαχείρισης Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ΚΕ.Δ.Α.Β) της Μητρόπολης Δημητριάδος, δέχεται καθημερινά επισκέψεις και αιτήματα απόρων προσώπων, οικογενειών και κοινωνικών υπηρεσιών (φυλακών, κρατητηρίων, κέντρων φιλοξενίας προσφύγων, ιδρυμάτων, ξενώνων κ.α.) που ζητούν επιμόνως χειμερινά ανδρικά ενδύματα.
Για το λόγο αυτό ο «Εσταυρωμένος» απευθύνει έκκληση σε όλους να συμβάλουν στην προσπάθεια συγκέντρωσης των ειδών για να ζεσταθούν, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, εκατοντάδες άνθρωποι, που στοιβάζονται σε χώρους εγκλεισμού, φτώχειας και ανέχειας.
Τα είδη που ζητούνται είναι (μόνο ανδρικά): Παντελόνια τζιν (για νέους από 18 – 22 ετών), φόρμες, μπλούζες, ζακέτες, μπουφάν, αθλητικά υποδήματα αλλά και παπλώματα και κουβέρτες.
Όσοι επιθυμούν να συμβάλουν μπορούν να παραδώσουν τις προσφορές τους στο ΚΕ.Δ.Α.Β. (Θουκυδίδου 10, στον Βόλο, τηλέφωνο 2421310021) καθημερινά (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) από 10:00 π.μ. – 12:30 μ.μ..

Ελάτε στο Viber
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε μας στο Google News
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Ελάτε στο Messenger
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ