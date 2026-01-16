Η μουσειοσκευή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» στο Γυμνάσιο ΛΤ Ευξεινούπολης

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Η μουσειοσκευή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» με θέμα τον άνθρωπο, τον επαναστάτη, τον πολιτικό και τον διπλωμάτη Βενιζέλο, με τίτλο «Μετά φιλικωτάτων αισθημάτων…Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» είναι ένα σύνολο κινητού δανειστικού υλικού που πηγάζει από τις θεματικές της μουσειακής συλλογής της Οικίας -Μουσείου Ελευθερίου Βενιζέλου στη Χαλέπα Χανίων.





Με εποπτικό και έντυπο υλικό (αντίγραφα αντικειμένων και ιστορικών πηγών, χρονογραμμή/ιστοριογραμμή, επιτραπέζιο παιχνίδι, οδηγό εκπαιδευτικού με προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα) «ταξίδεψε» το μουσείο στο Γυμνάσιο -ΛΤ Ευξεινούπολης, με πρωτοβουλία του εκπαιδευτικού Γ. Τζαφλέρη , από τα τέλη Νοεμβρίου έως τα μέσα Δεκεμβρίου 2025.

Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δράσεων του σχολείου, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της μουσειοσκευής για τον Ελευθέριο Βενιζέλο από ομάδα μαθητών, υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών Α. Σιαμέτη, Ε. Πετρά, Ε. Τσιαμανή, Α. Γεωργακοπούλου και Χ. Σέτσικα. Η δράση απευθυνόταν σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου και στόχο είχε την ουσιαστική και βιωματική προσέγγιση της νεότερης ελληνικής ιστορίας.





Οι μαθητές της Γ΄ Τάξης Γυμνασίου, που συμμετείχαν στην παρουσίαση, ανέλαβαν ενεργό ρόλο, μελετώντας το εκπαιδευτικό υλικό της μουσειοσκευής και παρουσιάζοντας σημαντικές πτυχές της ζωής και της πολιτικής δράσης του Ελευθερίου Βενιζέλου σε όλους τους συμμαθητές τους. Μέσα από έγγραφα, φωτογραφίες και ιστορικές πηγές, οι συμμαθητές τους ήρθαν σε επαφή με τα γεγονότα της εποχής και κατανόησαν καλύτερα τον ρόλο του στην πολιτική και κοινωνική εξέλιξη της χώρας.



Οι εντυπώσεις από τη δράση ήταν ιδιαίτερα θετικές. Οι μαθητές του Γυμνασίου και Λυκειακών τάξεων Ευξεινούπολης έδειξαν αυξημένο ενδιαφέρον και συμμετοχή, ενώ τόνισαν ότι η μουσειοσκευή συνέβαλε στην πιο κατανοητή και ελκυστική διδασκαλία της ιστορίας. Η συνεργασία μεταξύ των μαθητών, η ανταλλαγή απόψεων και ο διάλογος ενίσχυσαν την κριτική σκέψη και την ιστορική συνείδηση.

Σύμφωνα με τη Διευθύντρια του σχολείου Μαρία Σταυραντώνη «τα οφέλη της δράσης ήταν σημαντικά, καθώς προώθησε τη βιωματική μάθηση, ενδυνάμωσε τις δεξιότητες παρουσίασης και συνεργασίας και ανέδειξε τη σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η εμπειρία αυτή επιβεβαίωσε ότι τέτοιες εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά στη σχολική γνώση και να ενισχύσουν το ενδιαφέρον των μαθητών για την ιστορία και τον ενεργό ρόλο τους ως πολίτες».