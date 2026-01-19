Χωρίς προβλήματα στα χωριά του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου λόγω του χιονιού

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ανέφερε στο Ράδιο ΕΝΑ ο Ν. Καμπούρης αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας

Αν και υπάρχει χιονόπτωση από νωρίς από τα 450 μ. και πάνω στο Πήλιο, στους οικισμούς και στα χωριά του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου, δεν υπάρχει πρόβλημα, καθώς προηγήθηκε πριν τις 5 το πρωί βροχόπτωση, ενώ η έντονη χιονόπτωση ξεκίνησε από τις 6 το πρωί και μετά.

Ο Νίκος Καμπούρης αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Ζαγοράς – Μουρεσίου, μίλησε στο Ράδιο ΕΝΑ και τον Δημήτρη Καρεκλίδη και είπε ότι η έντονη χιονόπτωση από το πρωί, ανάγκασε τη Δημοτική Αρχή προληπτικά να κλείσει παιδικούς, σταθμούς, Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια σε όλη την επικράτεια του Δήμου.

Ο αντιδήμαρχος ανέφερε ότι ενώ στη Ζαγορά το είχε στρώσει από νωρίς, από Ξουρίχτι μέχρι Μακρυράχη ο καιρός ήταν διαφορετικός, ενώ στην περιοχή από Χορεύτρα μέχρι Μηλιές χιόνισε από το βράδυ.

«Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Η κίνηση στο επαρχιακό δίκτυο γίνεται κανονικά, από Καράβωμα και πάνω χρειάζεται η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων, ο δρόμος Κισσού – Χανίων έχει κλείσει από χθες», ανέφερε ο κ. Καμπούρης.

Ο αντιδήμαρχος είπε ότι στις 7.30 το πρωί έγινε μια επέμβαση, σε συνεργασία με την Περιφέρεια στη θέση Κακοσκάλι (μεταξύ Τσαγκαράδας και Ξουριχτίου) για να μπορέσει να επιστρέψει λεωφορείο του ΚΤΕΛ, τα δρομολόγια του οποίου εκτελέστηκαν κανονικά μέσω Μηλεών.

Ο κ. Καμπούρης είπε ότι οι συνθήκες αυτές θα διατηρηθούν μέχρι την Τετάρτη και τόνισε ότι ένας καλός χειμώνας φέρνει ένα πολύ καλό καλοκαίρι, όπως έλεγαν και οι παλιοί.