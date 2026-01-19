Δ. Παλληκάρης στο Ράδιο ΕΝΑ: «Στα «λευκά» το Κεραμίδι και το Βένετο» – Κανονικά η κυκλοφορία των οχημάτων

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Επιχειρούν δύο μηχανήματα της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα συνεχίζεται η χιονόπτωση σε ορεινές περιοχές του Δήμου Ρήγα Φεραίου, όπως το Κεραμίδι και το Βένετο, με τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, Δημήτρη Παλληκάρη να επισημαίνει στο Ράδιο ΕΝΑ και τον Δημήτρη Καρεκλίδη ότι τα φαινόμενα άρχισαν από χθες το πρωί.

Επιχειρούν δύο εκχιονιστικά της Περιφέρειας Θεσσαλίας, έτσι ώστε ο δρόμος να παραμείνει ανοιχτός, με την κίνηση να διεξάγεται μόνο με αντιολισθητικές αλυσίδες. Σήμερα το πρωί υπήρχε ζήτημα με το λεωφορείο που επιχείρησε να προσεγγίσει το Κεραμίδι, αλλά δεν τα κατάφερε και ένα μηχάνημα του άνοιξε τον δρόμο για να γυρίσει.

Το όχημα έφτασε μέχρι την περιοχή των Άνω Καναλίων χωρίς να καταφέρει να συνεχίσει. Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο, ελαφρά χιονόπτωση σημειώθηκε στο Ελευθεροχώρι χωρίς να έχει πιάσει στον δρόμο.

Απόδοση ραδιοφωνικής συνέντευξης: Γιώργος Στεργίου