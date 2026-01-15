Πιερρακάκης: Έως 1.000 ευρώ οι άμεσες πληρωμές IRIS

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Τα 1.000 ευρώ φτάνει το ημερήσιο όριο του IRIS σήμερα (15.1.2026), σύμφωνα με δήλωση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Συγκεκριμένα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης «Από σήμερα τα ημερήσια όρια του IRIS διπλασιάζονται, επιτρέποντας άμεσες πληρωμές έως 1.000 ευρώ, απλά, γρήγορα και χωρίς καμία προμήθεια για τους πολίτες».

Όπως επισημαίνει ο κ. Πιερρακάκης «περισσότερα ψηφιακά εργαλεία στην καθημερινότητα σημαίνουν πιο σύγχρονες, διαφανείς και ασφαλείς συναλλαγές».