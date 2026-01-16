Πιστοφίδης Κατασκευαστική, η αξιόπιστη λύση στο πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025

ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, η αξιόπιστη λύση στο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2025

Έχετε εγκριθεί στο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2025;

Για τις εργασίες του προγράμματος η αξιόπιστη λύση είναι ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

Με την εμπειρία περισσότερων από 400 υλοποιημένων προγραμμάτων ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ.

Σας προσφέρουμε Αξιόπιστες Λύσεις.

Αναβαθμίστε τώρα το σπίτι σας με:

– Θερμομόνωση κελύφους

– Αντλία θερμότητας

– Ηλιακό θερμοσίφωνα

– Κλιματιστικό

– Κουφώματα

κερδίζοντας χρόνο και χρήμα.

Η ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ αναλαμβάνει όλες τις εργασίες του προγράμματος και εσείς παίρνετε το σπίτι σας αναβαθμισμένο με το κλειδί στο χέρι.

Επιθυμείτε να εντάξετε την κατοικία σας στο Νέο ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ;

Ετοιμαστείτε για το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2026 με την ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ.

Καλέστε τώρα και δηλώστε ενδιαφέρον για το νέο πρόγραμμα!

ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ