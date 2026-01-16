Πιστοφίδης Κατασκευαστική, η αξιόπιστη λύση στο πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025

ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, η αξιόπιστη λύση στο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2025
Έχετε εγκριθεί στο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2025;
Για τις εργασίες του προγράμματος η αξιόπιστη λύση είναι ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Με την εμπειρία περισσότερων από 400 υλοποιημένων προγραμμάτων ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ.
Σας προσφέρουμε Αξιόπιστες Λύσεις.
Αναβαθμίστε τώρα το σπίτι σας με:
– Θερμομόνωση κελύφους
– Αντλία θερμότητας
– Ηλιακό θερμοσίφωνα
– Κλιματιστικό
– Κουφώματα
κερδίζοντας χρόνο και χρήμα.
Η ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ αναλαμβάνει όλες τις εργασίες του προγράμματος και εσείς παίρνετε το σπίτι σας αναβαθμισμένο με το κλειδί στο χέρι.
Επιθυμείτε να εντάξετε την κατοικία σας στο Νέο ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ;
Ετοιμαστείτε για το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2026 με την ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ.
Καλέστε τώρα και δηλώστε ενδιαφέρον για το νέο πρόγραμμα!
ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Μητροπόλεως 27, Τ.Κ. 591 32, Βέροια
Τηλ: 2331 181467
Κιν: 697 742 9581
Ιουστινιανού 2, Τ.Κ. 591 32, Βέροια
Τηλ: 2331 020656
Κιν: 697 300 8522
