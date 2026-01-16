SOS από την ΠΕ Μαγνησίας: «Στα ύψη τα αιωρούμενα σωματίδια- Συνεχίζονται οι υπερβάσεις»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Συμβουλές προς τους πολίτες από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας

Συνεχίζονται οι υπερβάσεις των μικροσωματιδίων στην ατμόσφαιρα του Βόλου και για δεύτερη συνεχή ημέρα η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων ενημερώνει τους πολίτες ότι, σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Περιβάλλοντος των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων της 15-01-2026, καταγράφηκαν αυξημένες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων PM10 στην περιοχή του Βόλου.

Ειδικότερα, με βάση τις μετρήσεις των δυο από τους τρεις σταθμούς του Βόλου που είναι ενταγμένοι στο ΕΔΠΑΡ, (Διοικητήριο, Ν. Δημητριάδα) ο ημερήσιος μέσος όρος των PM10 για την Πέμπτη 15-01-2026 παρουσιάζει τιμές 74,17 μg/m3 και 64,57μg/m3 αντίστοιχα, παρατηρείται δηλαδή υπέρβαση του ορίου των 50μg/m3, η οποία κυμαίνεται μεταξύ 51 – 75μg/m3. Ο σημερινός μέσος όρος έως τώρα παρουσιάζει υπέρβαση και στους 2 ανωτέρω σταθμούς.

Κατόπιν των ανωτέρω και των μετεωρολογικών συνθηκών που εξακολουθούν να επικρατούν στην περιοχή, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων απευθύνει συστάσεις για την προστασία της Δημόσιας Υγείας από τα αυξημένα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Συγκεκριμένα, συστήνει στους ενήλικες με αναπνευστικό πρόβλημα ή καρδιοπάθεια, καθώς και παιδιά με αναπνευστικά προβλήματα, να περιορίσουν κάθε έντονη σωματική άσκηση, ιδιαίτερα όταν αυτή πραγματοποιείται σε εξωτερικούς χώρους.