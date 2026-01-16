Αλ.Μεϊκόπουλος: «Αναξιοποίητα 800 εκατ. ευρώ ΕΣΠΑ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

«Την ώρα που οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ασφυκτιούν από το ενεργειακό κόστος, τα υψηλά επιτόκια και τη μειωμένη κατανάλωση, κρίσιμοι πόροι του ΕΣΠΑ που προορίζονται για τη στήριξή τους παραμένουν παρκαρισμένοι», όπως κατήγγειλαν με Ερώτηση που κατέθεσαν στην Βουλή ο Βουλευτής Μαγνησίας Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και Βουλευτές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Π.Σ. με πρωτοβουλία του Νίκου Παππά, όπως σημειώνει ο Βουλευτής Μαγνησίας σε σχετική του ανακοίνωση.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία από την ευρωπαϊκή βάση δεδομένων της Κομισιόν, η οποία παρακολουθεί και καταγράφει τη διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων κονδυλίων του ΕΣΠΑ, και όπως τονίζουν οι Βουλευτές, 64 δράσεις του ΕΣΠΑ, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 800 εκατ. ευρώ, εμφανίζουν μηδενική εκταμίευση. Ούτε ένα ευρώ δεν έχει φτάσει στην πραγματική οικονομία, παρότι οι πόροι υπάρχουν και έχουν δεσμευτεί.

Οι δράσεις αυτές αφορούν καίριους τομείς όπως: την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας, την έρευνα, την καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την ενεργειακή απόδοση, τις ΑΠΕ και τις ενεργειακές υποδομές, τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση.

Ιδιαίτερα ανησυχητικό, όπως σημειώνουν, είναι το γεγονός ότι το 93% των παραπάνω δράσεων αφορά το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), σε μια χώρα όπου 10 από τις 13 Περιφέρειες συγκαταλέγονται στις φτωχότερες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όρους κατά κεφαλήν ΑΕΠ.

Δηλαδή, οι περιοχές που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη στήριξης είναι εκείνες που μένουν χωρίς καμία ροή πόρων.

«Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που στηρίζουν την απασχόληση και την τοπική οικονομία, παραμένουν αποκλεισμένες τόσο από το τραπεζικό σύστημα όσο και από τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία. Όχι λόγω έλλειψης πόρων, αλλά λόγω πολιτικών επιλογών και διαχειριστικής αδράνειας.

Μέχρι σήμερα, από τα 25,7 δισ. ευρώ του ΕΣΠΑ που αντιστοιχούν στη χώρα, έχουν δαπανηθεί μόλις 4,5 δισ. ευρώ, γεγονός που κατατάσσει την Ελλάδα στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την απορρόφηση.

Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει:

Γιατί οι πόροι δεν εκταμιεύονται;

Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι δράσεις και πότε θα ολοκληρωθούν;

Ποιες παρεμβάσεις θα προτεραιοποιήσει υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων;

Ποια συγκεκριμένα εμπόδια κρατούν καθηλωμένο το ΕΣΠΑ;», αναφέρουν οι Βουλευτές στην ερώτησή τους.