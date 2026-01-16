Πρώτη διάλεξη στο ΠΘ για τον Δημήτρη Πάφρα- Μίλησε για την βιώσιμη αλιεία

Την πρώτη του διάλεξη, ως υποψήφιος διδάκτορας Θαλάσσιας Βιολογίας πραγματοποίησε ο Δημήτρης Πάφρας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αειφορική Διαχείριση Υδατικού Περιβάλλοντος» του Τμήματος Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Η θεματική ενότητα επικεντρώνεται στην κατανόηση και υλοποίηση πρακτικών που προάγουν τη βιώσιμη αλιεία και τη μακροπρόθεσμη προστασία των αλιευτικών πόρων. Στο πλαίσιο της διάλεξης παρουσιάστηκαν οι βασικές επιστημονικές αρχές της ορθολογικής διαχείρισης των αλιευτικών αποθεμάτων, με έμφαση στον καθορισμό ποσοτικών περιορισμών που διασφαλίζουν τη διατήρηση της αλιευτικής δραστηριότητας εντός βιώσιμων ορίων.

