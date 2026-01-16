Φόβοι ότι η 16χρονη Λόρα έχει φύγει από την Αθήνα, «σαρώνουν» πτήσεις, λιμάνια και ΚΤΕΛ

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη της 16χρονης Λόρας, η οποία έφυγε από το σπίτι της στην Πάτρα στις 8 Ιανουαρίου κι έκτοτε τα ίχνη αγνοούνται.

Σύμφωνα με όσα έχουν προκύψει, το τελευταίο επιβεβαιωμένο στίγμα της 16χρονης ήταν σε κατάστημα στου Ζωγράφου την ίδια μέρα και από εκείνη τη στιγμή και μετά (για 8η μέρα) δεν υπάρχει κανένα ίχνος της.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν στο νοσοκομείο Παίδων η τσάντα της ανήλικης, μαζί με δύο μπουφάν, βιβλία και ένα πάσο και από τότε δεν μπορεί να βρει κανένας το παραμικρό στοιχείο που να συμβάλει στις προσπάθειες εντοπισμού της.

Επιπλέον, η κοπέλα δεν έχει ενεργοποιήσει το τηλέφωνό της με κάποια κάρτα, καθώς φέρεται να γνωρίζει πως με τον τρόπο αυτό οι Αρχές θα μπορούσαν να εντοπίσουν το στίγμα της.

Έρευνες σε πτήσεις, λιμάνια και ΚΤΕΛ

Με τα δεδομένα αυτά, οι Αρχές έχουν ανοίξει, πλέον, τις έρευνες σε σταθμούς ΚΤΕΛ, σε λιμάνια και στην περιοχή του αεροδρομίου, ζητώντας λίστες με ονόματα για να διαπιστώσουν αν υπάρχει κάποιο άτομο που μπορεί να έχει ταξιδέψει με πλαστά στοιχεία.

Ιδιαίτερο βάρος έχει πέσει στις πτήσεις για Γερμανία, ενώ το γεγονός πως η 16χρονη δεν έχει επικοινωνήσει με κανένα από τα άτομα του στενού της περιβάλλοντος, δείχνει πως λειτουργεί με σχέδιο, δυσκολεύοντας πολύ τις έρευνες.

Επιπρόσθετα, οι αξιωματικοί της Αστυνομίας περιμένουν στοιχεία και από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας.

