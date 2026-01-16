«Καθάρισέ τον, ρίξτου»: Πώς έγινε το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς σε σουβλατζίδικο

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Εξιχνιάστηκε από στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας το επεισόδιο με πυροβολισμούς, που έλαβε χώρα τη Δευτέρα (12/1), έξω από ψητοπωλείο στον Άγιο Δημήτριο.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας 70χρονος ως φυσικός αυτουργός και μία 42χρονη ως ηθικός, ενώ αναζητείται και ένας 39χρονος.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, η 42χρονη εισήλθε στο κατάστημα και διαπληκτίστηκε με τον ιδιοκτήτη του, ενώ στη συνέχεια αποχώρησε.

Με την παρέλευση λίγης ώρας, προσέγγισε το σημείο με όχημα ο 39χρονος που αναζητείται, ο οποίος, από κοινού με την 42χρονη, ήρθε σε λεκτική αντιπαράθεση με τον ιδιοκτήτη. Στη συνέχεια ο 39χρονος έβγαλε όπλο και τότε η 42χρονη άρχισε να του φωνάζει: «καθάρισέ τον, δώστου, ρίξτου».

Ο 39χρονος πυροβόλησε με αποτέλεσμα ο ιδιοκτήτης του ψητοπωλείου να τραυματιστεί στον μηρό.

Αμέσως μετά, προσέτρεξε στο σημείο ο 70χρονος –πατέρας του ιδιοκτήτη, φέροντας όπλο, και ακολούθησε ανταλλαγή πυροβολισμών με τον 39χρονο, ο οποίος τον τραυμάτισε στο πόδι.

Στη συνέχεια ο 39χρονος διέφυγε με το όχημα του, ενώ η 42χρονη τράπηκε σε φυγή πεζή.

Πρωινές ώρες της Τρίτης, 13 Ιανουαρίου 2026, και της Πέμπτης, 15 Ιανουαρίου 2026, πραγματοποιήθηκαν αστυνομικές επιχειρήσεις, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ε.Κ.Α.Μ., στο πλαίσιο των οποίων εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν η 42χρονη, στο πλαίσιο του αυτοφώρου και ο 70χρονος, κατόπιν σχετικού εντάλματος που εκδόθηκε σε βάρος του.

Πηγή: protothema.gr