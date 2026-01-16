Γ. Καραγιάννης στο Ράδιο ΕΝΑ: «Ευοίωνο το 2026 για τις προοπτικές ανάπτυξης στην κτηματαγορά της Μαγνησίας»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Τάση σταθεροποίησης των τιμών στα ενοίκια

Θετικές είναι οι προοπτικές λειτουργίας της κτηματαγοράς στη Μαγνησία και το 2026, σε συνέχεια των καλών αποτελεσμάτων που καταγράφηκαν στην περασμένη χρονιά.

O εκπρόσωπος της εταιρείας REMAX ΔΟΜΗ, Γιάννης Καραγιάννης, επισήμανε στο Ράδιο ΕΝΑ και τον Δημήτρη Καρεκλίδη, ότι το 2025 ήταν μια χρονιά με θετικό πρόσημο για την κτηματαγορά στη Μαγνησία, καθώς πραγματοποιήθηκαν αρκετές αγοραπωλησίες, ενώ το δεύτερο εξάμηνο του χρόνου υπήρξε ενδιαφέρον από αρκετά μεγάλες εταιρείες να ενδιαφέρονται να τοποθετηθούν στον Νομό.

Παράλληλα υπάρχουν διεργασίες είτε για την αγορά βιομηχανικών ακινήτων είτε για τοποθέτηση εταιρειών που θέλουν να δημιουργήσουν logistics σε Α’ και Β’ ΒΙΠΕ και όλα αυτά σε συνάρτηση με το ενδιαφέρον για το λιμάνι του Βόλου. Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τον κ. Καραγιάννη βρίσκεται σε εξέλιξη το master plan για την αξιοποίηση του λιμανιού. Σημαντικό ρόλο για την επαναθέρμανση του ενδιαφέροντος για αναβάθμιση των δύο βιομηχανικών περιοχών παίζουν και οι επενδύσεις του Ομίλου Μυτιληναίου, καθώς θα έρθουν στον Βόλο 250 με 300 νέα στελέχη.

«Υπάρχουν τρεις πυλώνες, δηλαδή το λιμάνι, η ΒΙΠΕ και δύο μεγάλες εταιρείες που έχουν αγοράσει στον Βόλο βιομηχανικά κτήρια, με τις συγκεκριμένες εταιρείες να πηγαίνουν σε πόλεις που διαθέτουν επιπλωμένα διαμερίσματα για να στεγάσουν στελέχη που θα μείνουν για ένα μικρό χρονικό διάστημα μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο» ανέφερε ο κ. Καραγιάννης.

Πρόσθεσε πως οι αγορές βιομηχανικών κτισμάτων μέσα στο 2026 θα συνεχιστούν, με τα ποσά που ξοδεύονται προς το παρόν για την αγορά τους να φτάνουν μέχρι τα 3 εκατομμύρια. Παράλληλα μόλις ολοκληρωθεί το μάστερ πλαν του λιμανιού θα υπάρξει έντονο ενδιαφέρον στην κτηματαγορά. Ήδη πραγματοποιούνται ιδιωτικές συζητήσεις με επενδυτές και με εταιρείες που έχουν θέσει ξεκάθαρα την προοπτική ότι το λιμάνι θα αναπτυχθεί.

Σχετικά με τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για να λυθεί το οξύ στεγαστικό πρόβλημα υποστήριξε πως κινείται στη σωστή κατεύθυνση, παρόλα αυτά όλα τα μέτρα που τρέχουν αυτή τη στιγμή δεν είναι αποτελεσματικά. Ο πληθωρισμός και η ακρίβεια έχουν αυξήσει το κόστος και στην κατασκευή, κάτι που φαίνεται στο τελικό προϊόν, ενώ τα τελευταία χρόνια και τα ενοίκια έχουν αυξηθεί αρκετά τα τελευταία 6-7 χρόνια.

«Αυτό που βλέπω ως θετικό είναι ότι τα ενοίκια δείχνουν μια σταθεροποίηση, δυστυχώς όμως στα υψηλά ιστορικά, με αρκετά ακίνητα να έχουν ανακαινιστεί και αυτά που νοικιάζονται σε υψηλότερο ενοίκιο είναι τα καλά. Έτσι ακίνητα που δεν παρέχουν σύγχρονες προοπτικές και δεν έχουν ανακαινιστεί, είτε δεν νοικιάζονται είτε νοικιάζονται χαμηλότερα σε σχέση με παλαιότερα». Ταυτόχρονα σύμφωνα με τον ίδιο ο ρυθμός αύξησης της αξίας των παλαιότερων ακινήτων ανεβαίνει με διπλάσιο ρυθμό σε σχέση με τα νεόδμητα.

Για παράδειγμα εάν η αύξηση για ένα σύγχρονο σπίτι ανέρχεται στο 7% στα παλαιότερα να έχουμε μέχρι και 15%. Αυτό συμβαίνει επειδή ακρίβυναν πολύ τα νεόδμητα, συμπαρέσυραν πολύ και τα μεταχειρισμένα, ενώ αυτή τι στιγμή σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη διαφαίνεται μια διόρθωση τιμών σε παλιά, που σημαίνει ότι πλέον η διαπραγμάτευση θα είναι καλύτερη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα πέσουν οι τιμές.

Ελάχιστα στεγαστικά δάνεια

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της REMAX πριν την κρίση οι τράπεζες χορηγούσαν περίπου 12 δισεκατομμύρια ευρώ τον χρόνο σε στεγαστικά δάνεια και πλέον καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο.

Έτσι οι συστημικές τράπεζες πλέον δεν δίνουν δάνεια ευρέως και σύμφωνα με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, έχουν επαναπαυτεί με 20-30 μεγάλους πελάτες και δεν ασχολούνται με όλους τους υπόλοιπους. Αυτό όμως δεν προσφέρει ανάπτυξη στην ελληνική οικονομία, αλλά θα πρέπει να δώσουν κάτι παραπάνω, αλλά με έλεγχο και σε ανθρώπους που μπορούν να ανταποκριθούν.

Απόδοση ραδιοφωνικής συνέντευξης: Γιώργος Στεργίου